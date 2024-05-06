ما يمكن توقعه في Google I/O 2024: Gemini وAndroid 15

لقد حان الوقت مرة أخرى تقريبًا يا رفاق: نحن على وشك التعرف على بعض أفكار Google الكبيرة للعام المقبل في مؤتمر مطوري I/O. ستأتي معظم الأخبار الكبيرة من الكلمة الافتتاحية في 14 مايو، والتي ستمنحنا بالتأكيد مزيدًا من المعلومات حول Android 15 بالإضافة إلى مجموعة كاملة من تحديثات الذكاء الاصطناعي.

ستكون هناك بالتأكيد بعض المفاجآت، على الرغم من أننا سنحتاج على الأرجح إلى الانتظار حتى الخريف للحصول على المعلومات الكاملة عن أحدث الأجهزة الرئيسية للشركة.

كما هو الحال دائمًا، انتشرت الشائعات مع عدد من التقارير التي تسلط الضوء على ما من المحتمل أن تناقشه Google في مؤتمر I/O. ولتحقيق هذه الغاية، إليك ما يمكن توقعه من الكلمة الرئيسية لـ Google I/O 2024:



I/O هو مؤتمر للمطورين في المقام الأول. هذا هو دائمًا المكان الذي تقدم فيه Google لمطوري الجهات الخارجية قائمة كاملة بإصدار Android الرئيسي التالي حتى يتمكنوا من بدء العمل على التطبيقات الخاصة به أو تعديل منتجاتهم الحالية.

الإصدارات التجريبية الأولى من Android 15 متاحة بالفعل. من بين الميزات: Privacy Sandbox المحدث، والمشاركة الجزئية للشاشة (حتى تتمكن من تسجيل أو مشاركة نافذة تطبيق معينة بدلاً من الشاشة بأكملها) وأرشفة التطبيق على مستوى النظام لتحرير المساحة. هناك أيضًا اتصال محسّن عبر الأقمار الصناعية وعناصر تحكم إضافية في الكاميرا داخل التطبيق ووضع جديد لكفاءة الطاقة.



ومع ذلك، تقوم Google بحفظ الجزء الأكبر من إعلانات Android 15 لمؤتمر I/O. أكدت الشركة أن خدمة المراسلة عبر الأقمار الصناعية قادمة إلى نظام Android، ويمكننا معرفة المزيد حول كيفية عمل ذلك. قد تكون أدوات شاشة القفل موضع تركيز الأجهزة اللوحية، بينما قد تضع Google عبءًا على أداة At a Glance للهواتف. قد تكون إعادة تصميم شريط الحالة وشيكة، وقد يكون من الأسهل عليك أخيرًا مراقبة صحة البطارية.

قد تكون كلمات الاستيقاظ متاحة مرة أخرى لمساعدي الطرف الثالث مثل Alexa وحتى ChatGPT. تشير الشائعات أيضًا إلى أنه قد تكون هناك ميزة تسمى "المساحة الخاصة" تتيح لك إخفاء البيانات والتطبيقات عن أعين المتطفلين.



إذا قمت بإسقاط دولار في جرة في كل مرة يذكر فيها شخص ما الذكاء الاصطناعي خلال الكلمة الرئيسية، فمن المحتمل أن تخزن ما يكفي من النقود لقضاء إجازة. تتحدث الأموال الآمنة على Google عن Gemini AI، والذي قد ينتهي به الأمر إلى استبدال المساعد بالكامل. إذا كان الأمر كذلك، فيمكننا معرفة بعض التفاصيل حول عملية الانتقال في الإدخال/الإخراج.



في شهر ديسمبر الماضي، أفيد أن شركة جوجل كانت تعمل على مساعد الذكاء الاصطناعي المسمى Pixie كميزة حصرية لأجهزة Pixel. يقال إن Pixie يعتمد على Gemini وقد يظهر لأول مرة في Pixel 9 في وقت لاحق من هذا العام، لذلك سيكون من المنطقي أن تبدأ الشركة في مناقشة ذلك في مؤتمر I/O.

لن يكون من المفاجئ معرفة المزيد عن تحديثات الذكاء الاصطناعي الإبداعية لمنتجات Google الرئيسية مثل البحث، وChrome، والخرائط، وG Suite. قد تكون ميزات إمكانية الوصول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والمشاريع الصحية في المستقبل القريب أيضًا. وفي الوقت نفسه، مع قيام Google مرة أخرى بتأخير خطتها لإيقاف ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية في Chrome، فقد ترى الذكاء الاصطناعي كحل لاستهداف الإعلانات وتكشف عن أي خطة لذلك في مؤتمر I/O.



يقدم جدول I/O الكامل بعض الأفكار حول ما ستناقشه Google، حتى لو لم تحصل هذه المنتجات والخدمات بالضرورة على وقت بث في الكلمة الرئيسية.



قامت جوجل بإعداد لجنة حول مستقبل نظام التشغيل Wear OS، والتي ستتضمن تفاصيل حول "التقدم في تنسيق وجه الساعة"، لذا توقع بعض الأخبار حول نظام تشغيل الساعة الذكية الخاص بها. ستكون هناك أيضًا تحديثات على Google TV وAndroid TV.

وفي الوقت نفسه، سيتحدث فريق الحوسبة الكمومية في Google عما هو ممكن في الفضاء ويحاول فصل الحقيقة عن الخيال. توجد أيضًا لوحة Android Auto في الجدول الزمني، مما يشير إلى التطورات الخاصة بتجارب العرض المتعدد والإرسال.

ما لا تتوقعه: Pixel 9 أو Pixel Fold

ستكون مفاجأة كبيرة لشركة Google أن تكشف عن Pixel 9 أو Pixel Fold الجديد في وقت مبكر من العام. من المحتمل أن تقوم الشركة بحفظ هذه التفاصيل في الخريف قبل طرح تلك الأجهزة للبيع في ذلك الوقت تقريبًا. ومع ذلك، فقد كشفت رسميًا عن Pixel Fold في مؤتمر I/O العام الماضي، حتى نتمكن من ذلك احصل على لمحة عن بعض الأجهزة – خاصة إذا كانت تريد التفوق على المتسربين والتحكم في السرد.

من ناحية أخرى، قامت Google مؤخرًا بدمج فرق Android والأجهزة التابعة لها تحت قيادة Rick Osterloh. قد يحتاج فريقه إلى مزيد من الإعداد للتأكد من أن الأجهزة الجديدة جاهزة للعمل في ظل أحدث نظام. على هذا النحو، قد تكون أي أخبار عن الأجهزة (بما في ذلك أي شيء يتعلق بـ Nest أو الأجهزة القابلة للارتداء) بعيدة بعض الشيء.