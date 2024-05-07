أستاذ العلوم السياسية: موافقة حماس على إطلاق النار تحرج إسرائيل (فيديو)

قال أحمد يوسف أحمد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن إسرائيل في مأزق حقيقي لأنها بدأت معركة بعقليتها الاستعمارية وفشلت في تحقيق أي من أهدافها، مشيرا إلى أن الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني ألحق بالكيان الصهيوني خسائر فادحة.

وأضاف أحمد يوسف أحمد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج " في المساء مع قصواء " تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية " سي بي سي"، أن صباح اليوم، كان الحديث عن إخلاء شرق رفح لشن العملية البرية من الجانب الاسرائيلي، وكان متوقع بداية الهجوم، لكننا وجدنا انباء بشان الموافقة على مقترح وقف إطلاق النار وهذا الأمر غير مفاجئ.

الانقسام السياسي الآن في إسرائيل واضحا

وأشار إلى أن الانقسام السياسي الآن في إسرائيل واضحا وجليا بعد الموافقة على مقترح وقف إطلاق النار، لاغتا إلى موافقة حماس على إطلاق النار تحرج إسرائيل كل الحرج، وإعلان إسرائيل العودة للحرب مرة أخرى نوع من المراوغة التي ينتهجها هذا الجانب.

ولفت إلى أن إسرائيل بدأت الحرب واعتقدت أنها ستنهيها في أيام، وها نحن في الشهر السابع منذ بدء الحرب، وما زالت تتكبد الخسائر وبدون تحقيق اي من اهدافه.

وقال القيادي في حركة حماس طاهر النونو، إن حماس وافقت على مقترح بشأن اتفاق وقف إطلاق النار، كانت اقترحته مصر، وذلك عبر اتصال هاتفي أجراه إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، مع وزير المخابرات المصرية السيد عباس كامل، ومع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وأبلغهم موافقة حركة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار.

وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار وعودة النازحين وتحرير الأسرى.

ويشمل المقترح الذي وافقت عليه حماس، وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار وعودة النازحين وتحرير الأسرى.

رغم إعلان حركة حماس موافقتها على مقترح الوسطاء، بوقف إطلاق النار، نشر يواف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي عبر حسابه على منصة أكس قائلا: هذا المساء تجري مناقشة مع رئيس الأركان ورئيس شعبة العمليات حول الخطط العملياتية للجيش الإسرائيلي، والتي ستبدأ قريبًا في منطقة رفح وأماكن أخرى في قطاع غزة.