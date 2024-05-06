اتحاد القبائل العربية يرحب بموافقة حركة حماس على المبادرة المصرية لاتفاق الهدنة

رحب اتحاد القبائل العربية بموافقة حركة حماس على المبادرة المصرية لاتفاق الهدنة بينها وبين إسرائيل مساء اليوم.

وأكد اتحاد القبائل العربية أن هذه الموافقة جاءت ثمرة للجهود التي بذلتها مصر وقطر للوصول إلى اتفاق يضع حدا للأوضاع المأساوية التي يواجهها الشعب الفلسطيني على مدي الشهور الماضي.

وطالب اتحاد القبائل العربية دول العالم بالضغط على إسرائيل للموافقة على المبادرة المصريه لإنهاء إحتجاز الرهائن الإسرائيليين والإفراج عن عدد كبير من الأسرى.

ووجه الاتحاد التحية إلى الرئيس السيسي على الجهود التي يبذلها من أجل توقيع اتفاق ينهي العدوان ويضع حدا لمعاناة الشعب الفلسطيني.

وأكد الاتحاد أن الوقت بات مناسبا لتحرك مجلس الأمن والأطراف المعنية للوصول إلى أفق سياسي يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.