إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بأسيوط

أصيب 6 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الاثنين، نتيجة انقلاب سيارة بحرى صينية المطار بحوالى 5 كيلوا اتجاه الوادى الجديد ونقل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعى.

إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بأسيوط

حيث تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة ببلاغ إصابة 6 أشخاص بانقلاب سياره بصينية المطار بحوالى خمسة كيلو اتجاه الوادى الجديد.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف وضباط المباحث تبين حادث انقلاب سيارة وإصابة كل من «عمرو م ص» ٢٥ سنه اشتباه ارتجاج ،«محمد ا م» ٢٦ سنه جروح متفرقه بالجسم ،«محمد ي ض» ١٩ سنه اشتباه ارتجاج ،«محمد ص ع» ٥٥ سنه اشتباه ارتجاج ،«محمد ا ص» ١٢ سنه كدمات بالجسم،«احمد ا ص» ٨ سنوات

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين إثر تصادم سيارتين بأسوان

ومن جهة اخرى شهدت قرية العطواني بمدينة إدفو شمال محافظة أسوان، وقوع حادث تصادم سيارة نقل ثقيل وأخرى ميكروباص وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين وتم نقل الجثة إلى المشرحة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

ننشر لأسماء مصابي حادث إدفو في أسوان

وتبين أن أسماء المصابين هم حماده السيد محمود 48 سنة كدمات بالضلوع، محمود احمد فتحي 23 سنة، ش كسر بالفقرات العنقيه، اشرف عبد الرسول البطلان 53 كسر بالساق الايسر، محمد ناصر عمر 29 سنة جرح قطعي بفروه الرأس5سم، مصطفى رجب حسن 14 عام.

فيما الشخص الذي لقى مصرعه يدعى اسامه حسب الله فريحي متوفي من قرية معروف بإدفو .

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بمنطقة العطوانى، واسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 5 آخرين تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين، وتم نقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة