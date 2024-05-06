حبس عنصر إجرامي قبل ترويج كميات من مخدر الحشيش بجنوب سيناء

قررت النيابة العامة، حبس عنصر إجرامى 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة كميات كبيرة من مخدر الحشيش بجنوب سيناء، بقيمة تتخطى ملايين الجنيهات.

حبس عنصر إجرامى قبل ترويج كميات من مخدر الحشيش بجنوب سيناء

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن جنوب سيناء، أكدت قيام عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"؛ بالاتجار فى مخدر الحشيش وترويجه متخذًا من دائرة قسم شرطة رأس سدر مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بدائرة القسم، وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 200 كيلو جرام).. وبمواجهته أقر بحيازته للمادة المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار.



وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 14 مليون جنيه تقريبًا، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات.

حبس المتهم بتصنيع "البودر" المخدرة داخل منزله بالساحل





ومن جهة أخرى قررت جهات التحقيق بالساحل، حبس متهم بتصنيع المواد المخدرة داخل شقته والاتجار بها، حيضت ضبط بحوزته 12 كجم من مادة البودر المخدرة في الساحل، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة قيام عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القليوبية، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة قسم شرطة الساحل مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الساحل مُستقلًا سيارة مستأجرة، وعُثر بداخلها على (كمية من مادة البودر المخدر وزنت 2 كجم - طبنجة – عدد من الطلقات النارية).

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح والطلقات بقصد الدفاع، وقرر بشرائه شقة كائنة بمنطقة العبور بالقليوبية من متحصلات نشاطه الإجرامى بقصد إستخدامها فى تصنيع مسحوق البودر المخدر.. وبإستهداف الشقة المشار إليها عُثر بداخلها على ( كمية من البودر المخدر وزنت 10 كجم - المعدات والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع).