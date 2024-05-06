طارق عبد العزيز: موقف القاهرة لإيقاف الحرب على غزة تأكيد للثوابت الوطنية المصرية

هاجم النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، التحركات الإسرائيلية لبدء هجومها على مدينة رفح الفلسطينية، الذي تعتبر اخر ملاذ للأشقاء الفلسطينيين الأبرياء بعد أن شردهتهم وقتلتهم آلة الحرب الإسرائيلية بدون رحمة ضاربة عرض الحائط بكل القيم الإنسانية والمعايير الدولية.

وأضاف عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن الدور المصري في وقف الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل مشرف ويعبر عن الثوابت الوطنية للدولة المصرية، وأن محاولات التهدئة برهنت على شهامة القيادة السياسية في حقن دماء الأبرياء، والحفاظ على القضية الفلسطينية بتمسك الشعب الفلسطيني بأراضيه ودفاعه عن مقدساته وقضيته العادلة التاريخية .

وتابع عبد العزيز أن صمت العالم على المجازر عبر عنه الخزي والعار جراء السكوت والموافقة على الحملات البربرية التتارية التي تقوم بها القوات الإسرائيلية ضد النساء والأطفال، الأمر الذي ضرب العدالة الانسانية في مقتل، ولابد من إيقاظ الضمير وحماية الفلسطينين الأبرياء.

وطالب عبد العزيز مجلس الامن الدولى بعقد جلسة عاجله لإيقاف المجزرة والكارثة الانسانية التي يريد الاحتلال ارتكابها في غزة.