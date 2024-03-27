جدو: إستمرار كريم حافظ مهم لـ بيراميدز

شدد محمد ناجي جدو مدرب فريق نادي بيراميدز، على قيمة الظهير الأيسر كريم حافظ، مشددا على أنه لاعب مهم للغاية بالنسبة للنادي والجهاز الفني.

أوضح جدو أن كريم حافظ لاعب متميز ومهم للغاية ووجوده إضافة كبيرة للفريق خاصة وأنه يمتلك تجربة احترافية مميزة في أوروبا بجانب خبرات اللعب الدولي في المنتخب الوطني الأول.

جدو عبر عن سعادته بتجديد تعاقد كريم حافط ما سيساعد على استقرار اللاعب وظهوره بمستوى متميز للغاية في المرحلة المقبلة التي تحتاج لتركيز جميع اللاعبين في ظل المنافسة على لقب الدوري.

وأعلن بيراميدز اليوم تجديد تعاقده مع كريم حافظ ليستمر مع النادي لعدة سنوات مقبلة سبقها تجديد التعاقد مع محمد حمدي وأسامة جلال وكذلك إسلام عيسى.