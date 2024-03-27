الخميس 28 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جدو: إستمرار كريم حافظ مهم لـ بيراميدز

كريم حافظ
كريم حافظ

شدد محمد ناجي جدو مدرب فريق نادي بيراميدز، على قيمة الظهير الأيسر كريم حافظ، مشددا على أنه لاعب مهم للغاية بالنسبة للنادي والجهاز الفني.

txt

بيراميدز يعلن تجديد عقد كريم حافظ رسمياً

أوضح جدو أن كريم حافظ لاعب متميز ومهم للغاية ووجوده إضافة كبيرة للفريق خاصة وأنه يمتلك تجربة احترافية مميزة في أوروبا بجانب خبرات اللعب الدولي في المنتخب الوطني الأول.

جدو عبر عن سعادته بتجديد تعاقد كريم حافط ما سيساعد على استقرار اللاعب وظهوره بمستوى متميز للغاية في المرحلة المقبلة التي تحتاج لتركيز جميع اللاعبين في ظل المنافسة على لقب الدوري.

وأعلن بيراميدز اليوم تجديد تعاقده مع كريم حافظ ليستمر مع النادي لعدة سنوات مقبلة سبقها تجديد التعاقد مع محمد حمدي وأسامة جلال وكذلك إسلام عيسى.

الجريدة الورقية