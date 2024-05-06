Hades II متاحة للوصول المبكر على جهاز الكمبيوتر

Hades II متوفر الآن في الوصول المبكر لمشغلات الكمبيوتر الشخصي. بعد إجراء اختبار فني في الفترة من 16 إلى 29 أبريل، قالت شركة Supergiant Games إن الوصول المبكر لـ "التكملة الساحرة" سيأتي "بعد فترة وجيزة نسبيًا". لقد أوفى المطور بكلمته، فبعد أسبوع من الانتهاء من الاختبار الأولي، أصبح بإمكان لاعبي الكمبيوتر الشخصي الآن شراء ولعب لعبة roguelike المرتقبة مقابل 30 دولارًا.

تعتمد لعبة Hades II على السمات وطريقة اللعب الخاصة باللعبة الأصلية الشهيرة لعام 2020. يقدم هذا الإصدار بطل الرواية الجديد، ميلينو، أخت زاجريوس، بطل اللعبة الأصلية. أوضح المدير الإبداعي جريج كاسافين ومدير الاستوديو أمير راو أنك لست بحاجة إلى لعب اللعبة الأولى أو أن تكون على دراية جيدة بالأساطير اليونانية للاستمتاع بها. (ومع ذلك، لا يزال الفريق الإبداعي يرش "مراجع مبهجة" لأولئك الذين يعرفون ذلك.)



تدور حبكة الجزء الثاني حول مواجهة باستخدام موسيقى الراب التي تتحكم في الوقت. يقول Supergiant: "لقد هرب كرونوس، عملاق الزمن والأب الشرير لـ Hades وإخوته، من سجنه في أعماق العالم السفلي لشن حرب على أوليمبوس". "هل يمكن إيقاف الوقت نفسه؟"



قال منشئو اللعبة العام الماضي إنهم يريدون أن تحتوي فترة الوصول المبكر للعبة Hades II على نفس القدر من المحتوى على الأقل كما فعلت اللعبة الأصلية عندما وصلت إلى النسخة التجريبية في عام 2018. "على الرغم من أن الوصول المبكر يعني بطبيعته أن اللعبة لم تكتمل بعد، إلا أننا ما زلنا نريد قال الاستوديو في عام 2023: "نبذل كل ما في وسعنا للتأكد من أن Hades II تستحق وقتك بمجرد أن تتمكن من لعبها بأي صفة".

يمكنك لعب Hades II على Steam وEpic Store مقابل 30 دولارًا. سيتم إطلاق اللعبة في النهاية على وحدات التحكم، ولكن في الوقت الحالي، سيتعين على لاعبي PlayStation وXbox القفز على جهاز الكمبيوتر أو الانتظار.