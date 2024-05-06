فلسطين: مصر تواصل دعم القضية وتبذل جهودا كبيرة للدفاع عن الفلسطينيين

أكد مستشار الرئيس الفلسطيني محمود الهباش، أن حماس قدمت ذريعة مجانية لنتنياهو لمواصلة عدوانه على قطاع غزة.

وقال “الهباش” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الإثنين، ،إن الشعب الفلسطيني وحده يدفع ثمن المغامرات السياسية غير المحسوبة لحركة حماس.

وأضاف أن مصر تواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية وتبذل جهودا كبيرة للدفاع عن الفلسطينيين، وإسرائيل وحماس تتحملان نتيجة استمرار الحرب في قطاع غزة.

عاجل.. الاحتلال يقصف مخازن المساعدات في رفح ومصر تحاول السيطرة على حريق

وفي سياق آخر، قالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهدف مخازن المساعدات في رفح بالجانب الفلسطيني، وساعدات عناصر الإطفاء المصرية في السيطرة على الحريق.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سكان مناطق في شرق رفح الفلسطينية بأقصى جنوب غزة، إلى "الإخلاء الفوري"، والتوجه نحو وسط القطاع، في ظل التلويح بشنّ هجوم بري على المدينة المكتظة بالسكان.

ودعا جيش الاحتلال في بيان "كل السكان والنازحين المتواجدين في منطقة بلدية الشوكة وأحياء السلام الجنينة، تبة زراع والبيوك في منطقة رفح، بالإخلاء الفوري إلى المنطقة الإنسانية الموسعة بالمواصي".

الاحتلال يوزع منشورات على أهالي رفح الشرقية لإخلائها



وفي إطار آخر، وزع جيش الاحتلال منشورات، دعى خلالها سكان رفح الشرقية إلى الانتقال مؤقتًا باتجاه المنطقة الإنسانية الموسعة.

وأعلن متحدث جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي عبر حسابه : يا أهل غزة، جيش الدفاع يوسّع المنطقة الإنسانية في المواصي وفي الوقت نفسه، ندعو السكان الفلسطينيين من أحياء رفح الشرقية إلى الانتقال مؤقتًا باتجاه المنطقة الإنسانية الموسعة.

وقال: إن عملية الإجلاء أمر مركب لكنه ضروري للتأكد من عدم تعرضكم للنيران التي تطلقها حماس، فقط بالأمس شاهدنا دليلاً لوجود حماس في رفح، كونها تطلق القذائف الصاروخية من مكان مجاور لمعبر رفح، وتستغل المناطق القريبة من مراكز الإيواء الإنسانية من أجل إطلاق القذائف باتجاه معبر كيرم شالوم الذي تدخل منه المساعدات الإنسانية لأجلكم.

تفكيك حماس

ولفت أفيخاي أدرعي، إلى أن جيش الدفاع سيستمر في تحقيق أهداف الحرب منها تفكيك حماس وإعادة جميع المختطفين.