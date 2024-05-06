الزمالك يكرم سيدات الطائرة بعد الفوز ببطولة إفريقيا

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إقامة حفل تكريم غدا الثلاثاء لفريق سيدات الطائره بعد الفوز ببطولة كأس إفريقيا والتأهل لنهائيات كأس العالم للأندية للمره الثانيه على التوالي.

وتُوج الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، بلقب بطولة أفريقيا للأندية، وذلك بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 3- 2، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضى على الصالة المغطاة بالنادي الأهلي، في نهائي البطولة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

29- 27 لصالح الأهلي

25 -18 لصالح الزمالك

25- 13 لصالح الأهلي

25- 21 لصالح الزمالك

15- 13 لصالح الزمالك



بهذا التتويج، يحافظ الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، على لقبه للعام الثاني على التوالي، ويتأهل إلى نهائيات كأس العالم للأندية.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من : "أحمد مصطفى رئيساً، أحمد فتحي مديراً فنياً، أشرف عبدالعال مدرباً، بلال وتوت مخططاً للأحمال، عبدالرحمن إبراهيم محللاً، سمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، هبة حسنين إدارياً.