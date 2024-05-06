ديفيد مويس يرحل عن وست هام.. رسميًا

كشف وست هام يونايتد في بيان رسمي عن رحيل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم ديفيد مويس، بعد 4 سنوات من قيادة الفريق الإنجليزي.

وقاد مويس وست هام يونايتد للتأهل ربع ربع النهائي الدوري الأوروبي، وكذلك نصف نهائي البطولة نفسها في موسم آخر، إلى جانب الفوز بدوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي.

وتحدث ديفيد سوليفان، رئيس مجلس إدارة نادي وست هام يونايتد، حيث قال: "أقدم خالص شكرنا وامتناننا لديفيد على المساهمة التي قدمها لنادي كرة القدم خلال فترة عمله كمدير فني".

وتابع: "ديفيد مسؤولاً عن فترة من التقدم والنجاح الكبير في تاريخنا، ونحن ممتنون للغاية لكل ما قدمه من عمل شاق والتزام وتفاني في هذا الدور".

وأضاف: "مويس محترفًا تمامًا للعمل معه وسيغادر مع احترامنا الكبير وتمنياتنا الطيبة، إنه يستحق أن يحظى بأعلى تقدير للخدمة التي قدمها لوست هام يونايتد، ونتمنى له كل النجاح في مستقبل".

وأختتم: "من خلال إصدار هذا الإعلان الآن، فإنه يسمح لديفيد بالحصول على الوداع الذي يستحقه من أنصار وست هام، كما يسمح لنا جميعًا بإظهار تقديرنا له في المباراة الأخيرة على أرضنا هذا الموسم ضد لوتون تاون يوم السبت".