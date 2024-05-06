4 حالات تسمم بسبب الفسيخ.. و"الصحة" توجه تنبيهًا عاجلًا للمواطنين (فيديو)

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن 4 محافظات فقط التي استقبلت منها الوزارة بلاغات بالإصابة بالتسمم؛ بسبب تناول الأسماك المملحة خلال الاحتفال بشم النسيم ، لافتا إلى أن الوزارة رفعت درجة الطوارئ وتم إلغاء الإجازات للعاملين في القطاع الطبي بالتزامن مع احتفالات شم النسيم.

ونوه الدكتور حسام عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" تقديم الإعلامية عزة مصطفى على قناة صدى البلد، أن الوزارة خصصت سيارات إسعاف على الطرق والمناطق المجاورة للمتنزهات، زيادة على توفير الأدوية والأمصال المضادة للسموم.

وطالب الدكتور حسام عبد الغفار بضرورة التأكد من سلامة مصدر الأسماك المملحة في حال تناولها، وتناول كميات كبيرة من الخضروات والليمون.

وبشأن آثار الإعياء التي تظهر عند تناول الأسماك المملحة في شم النسيم، أوضح حسام عبدالغفار أنها تتمثل في صعوبة التنفس، صعوبة بلع الريق، الإعياء، زغللة العين، وجفاف الحلق.

وشدد على أهمية التوجه إلى المستشفى إذا شعر الشخص بأي من هذه الأعراض في غضون 8 إلى 12 ساعة بعد تناول الأسماك.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى جاهزية المستشفيات ومراكز السموم والحروق لتقديم الخدمات الطبية التداخلية عالية الدقة لحالات الحوادث والحالات المرضية.