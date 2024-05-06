عاجل
الحكومة تعلن استئناف عودة انقطاع الكهرباء.. غدًا
الإثنين 06 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

4 حالات تسمم بسبب الفسيخ.. و"الصحة" توجه تنبيهًا عاجلًا للمواطنين (فيديو)

أسرة تتناول الفسيخ
أسرة تتناول الفسيخ في إحدى الحدائق العامة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن 4 محافظات فقط التي استقبلت منها الوزارة بلاغات بالإصابة بالتسمم؛ بسبب تناول الأسماك المملحة خلال الاحتفال بشم النسيم ، لافتا إلى أن الوزارة رفعت درجة الطوارئ وتم إلغاء الإجازات للعاملين في القطاع الطبي بالتزامن مع احتفالات شم النسيم.

ونوه الدكتور حسام عبدالغفار خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" تقديم الإعلامية عزة مصطفى على قناة صدى البلد، أن الوزارة خصصت سيارات إسعاف على الطرق والمناطق المجاورة للمتنزهات، زيادة على توفير الأدوية والأمصال المضادة للسموم.

txt

حديقة الأزهر “فسحة الغلابة” في شم النسيم

txt

حدائق القناطر الخيرية كاملة العدد في شم النسيم

وطالب الدكتور حسام عبد الغفار بضرورة التأكد من سلامة مصدر الأسماك المملحة في حال تناولها، وتناول كميات كبيرة من الخضروات والليمون.

وبشأن آثار الإعياء التي تظهر عند تناول الأسماك المملحة في شم النسيم، أوضح حسام عبدالغفار أنها تتمثل في صعوبة التنفس، صعوبة بلع الريق، الإعياء، زغللة العين، وجفاف الحلق. 

وشدد على أهمية التوجه إلى المستشفى إذا شعر الشخص بأي من هذه الأعراض في غضون 8 إلى 12 ساعة بعد تناول الأسماك.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى جاهزية المستشفيات ومراكز السموم والحروق لتقديم الخدمات الطبية التداخلية عالية الدقة لحالات الحوادث والحالات المرضية.

مواد متعلقة

إقبال كبير من المواطنين على الحدائق والمتنزهات والرحلات النيلية بكفر الشيخ في شم النسيم

مواقع استلام القمح تفتح أبوابها أمام المزارعين خلال إجازة شم النسيم

شم النسيم .. إقبال وتفاعل كبير في احتفالات قصور الثقافة بأعياد الربيع بالأسمرات

احتفالات شم النسيم.. مواطنو الأقصر يتحدون حرارة الطقس بالفسيخ و الرنجة|صور

غرق طفل في أسوان مع احتفالات شم النسيم

خبير آثار يكشف الشخصية والهوية المصرية في احتفالات شم النسيم

بباقات الورود .. الإسماعيلية تستقبل زائريها احتفالا بأعياد شم النسيم

الجريدة الورقية