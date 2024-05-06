عاجل
عاجل.. حماس توافق على مقترحات الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار عاجل.. حزب الله يستهدف التجهيزات الفنية في موقع حدب يارين بالأسلحة مصر تعلن تواصلها مع جميع الأطراف لوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح
الإثنين 06 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

حدائق القناطر الخيرية كاملة العدد في شم النسيم

حدائق القناطر الخيرية
حدائق القناطر الخيرية

تعتبر حدائق القناطر الخيرية من أكثر أماكن التنزهات في الأعياد، إذ شهدت اليوم، إقبالا كثيفا بمناسبة شم النسيم، من جانب عدد كبير من الزوار من العائلات والشباب.

وتنتشر بالحديقة خدمات مميزة ومحال لبيع الحلوى والمأكولات والعديد من المناظر الساحرة، وكذلك الأنشطة من رسم على وجوه الاطفال، واللعب.

حرص الزوار على التقاط صور السيلفي مع العائلة والأصدقاء لتوثيق اللحظات السعيدة والمبهجة أثناء الأحتفال في شم النسيم.

فيما طغت أجواء من البهجة والفرحة على وجه الكبير والصغير من داخل منطقة الألعاب.

مواد متعلقة

إقبال كبير من المواطنين على الحدائق والمتنزهات والرحلات النيلية بكفر الشيخ في شم النسيم

الجريدة الورقية