حدائق القناطر الخيرية كاملة العدد في شم النسيم

تعتبر حدائق القناطر الخيرية من أكثر أماكن التنزهات في الأعياد، إذ شهدت اليوم، إقبالا كثيفا بمناسبة شم النسيم، من جانب عدد كبير من الزوار من العائلات والشباب.

وتنتشر بالحديقة خدمات مميزة ومحال لبيع الحلوى والمأكولات والعديد من المناظر الساحرة، وكذلك الأنشطة من رسم على وجوه الاطفال، واللعب.

حرص الزوار على التقاط صور السيلفي مع العائلة والأصدقاء لتوثيق اللحظات السعيدة والمبهجة أثناء الأحتفال في شم النسيم.

فيما طغت أجواء من البهجة والفرحة على وجه الكبير والصغير من داخل منطقة الألعاب.