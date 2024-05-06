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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اللواء نصر سالم: "نتنياهو يا قاتل يا مقتول في عملية اجتياح رفح" (فيديو)

اللواء نصر سالم رئيس
اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الاسبق

حذر اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق والمستشار بالأكاديمية العسكرية، من اجتياح إسرائيل البري لمدينة رفح الفلسطينية المكدسة بالسكان.

وأضاف نصر سالم في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، «عملية الاجتياح اللي إسرائيل تخطط إليها حاليًا؛ حدثت من قبل في أفغانستان وفيتنام، ولم تكن أول مرة، فقوات الاحتلال تمتلك مستشارين من أمريكا وحلف الناتو، ويحصلون على كافة أنواع الدعم من أسلحة وذخائر بكميات هائلة».

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وتابع: نحن الآن أمام 4 سيناريوهات مختلفة؛ السيناريو الأول هو استمرار عملية الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل باستمرار على الشعب الفلسطيني، والسيناريو الثاني وهو الأكثر احتمالا؛ هو أن العد التنازلي لعملية الاجتياح بدأت، وتقوم في الفترة الحالية بدراسة الموقف تمهيدًا للاجتياح الفعلي لمدينة رفح الفلسطينية.

وعن موقف حركة حماس من عملية اجتياح إسرائيل لمدينة رفح الفلسطينية، قال نصر سالم: «حماس لن تنتظر طويلا وسترد في الوقت المناسب بصد الهجمات بضربات قوية، ونتنياهو يا قاتل يا مقتول في العملية دي».

وأردف: السيناريو الثالث والأخطر هو أن إسرائيل لن تنتظر طويلا وستبدأ في عملية الإجتياح البري السريع لمدينة رفح ومن ثم تهجير الفلسطينيين إلى مصر، أما السيناريو الرابع والأفضل هو أن يتم ضبط النفس ونجاح عملية التفاوض بين الطرفين.

و طالب اللواء نصر سالم، إسرائيل بممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب المزيد من التصعيد في هذا التوقيت بالغ الحساسية في مسار مفاوضات وقف إطلاق النار، وحقناً لدماء المدنيين الفلسطينيين الذين يتعرضون لكارثة إنسانية غير مسبوقة منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

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