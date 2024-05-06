فيرمينو ومحرز يقودان تشكيل الأهلي أمام الهلال في الدوري السعودي

يقود الثنائي روبرتو فيرمينو ورياض محرز تشكيل أهلي جدة الرسمي لمواجهة الهلال في المواجهة المقررة بينهما مساء اليوم على ملعب الجوهرة المشعة ضمن منافسات الجولة من عمر الدوري السعودي.

وينقرد الهلال بصدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 83 نقطة حصدهم من 29 مباراة، حقق الفوز في 27 مباراة وتعادل في مواجهتين بينما لم يتلقى أي هزائم، في حين يحتل المركز الثالث برصيد 55 نقطة حصدهم من 16 مباراة وتعادل في 7 مواجهات وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبوه 58 هدفًا واستقبلت شباكه 31.

تشكيل الأهلي أمام الهلال..

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: روجر إيبانيز - ميريح ديميرال - عبد الباسط هندي - عبد الله العمار.

خط الوسط: فرانك كيسييه - زياد الجهني - رياض محرز.

خط الهجوم: ألان سان ماكسيمان - فراس البريكان - روبيرتو فيرمينو.