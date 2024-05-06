فيوتشر يتقدم على بيراميدز في الشوط الأول

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر في التقدم على نظيره بيراميدز بهدف نظيف في الشوط الأول، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من عمر دوري نايل.

جاء هدف فيوتشر عن طريق اللاعب محمد فاروق في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول من المباراة.

وسيطر لاعبي فيوتشر على مجريات الشوط الأول، بعدما استحوذ الكرة، في حين حاول لاعبي بيراميدز تعديل النتيجة، لكن دفاع فيوتشر نجح في الخروج متقدمًا خلال الخمس وأربعون دقيقة الأولى من المباراة.

وكان فيوتشر، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

دفاع: محمود شعبان، محمود رزق ، علي الفيل ، جوناثان نجويم

وسط: غنام محمد ، ايموراني حساني ، عمرو السيسي، محمد فاروق، علي زعزع

هجوم: علي ياسر

بينما يجلس على مقاعد البدلاء، كل من: أحمد يحيى ، احمد كباكا، محمد صادق ، محمد محمود ، محمد ربيعة ، ايبا ، خالد رضا ، أحمد عاطف، باسم علي .

الجدير بالذكر أن بيراميدز دخل مباراة فيوتشر ويحتل صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2023/2024، قبل مواجهة مودرن فيوتشر، برصيد 38 نقطة من 17 مباراة خاصها السماوي في المسابقة حتى الآن، بواقع: 11 انتصارًا و5 تعادلات، وتلقى الهزيمة في مباراة واحدة فقط.