كشفت تحقيقات الأجهزة الامنية مع المتهم بقتل والدته وإلقائها من الطابق الثامن بالمرج، بأن المتهم قام بتعذيبها أولا وتعدي عليها بالضرب المبرح بعد رفضه محاولاته الاستيلاء على أموالها رغمًا عنها، لشراء المواد المخدرة، حتي سقطت جثة هامدة.

عذبها وضربها.. تفاصيل إلقاء شاب لوالدته من الطابق الثامن

واعترف المتهم أنه حاول التخلص من جثمان والدته فلم يجد طريقة إلا إلقائها من الطابق الثامن، في محاولة لتصدير فكرة أن والدته اختل توازنها وسقطت عن طريق الخطأ.

وكشفت التحريات أن المتهم مدمن للمواد المخدرة، ودائم التشاجر مع والدته لإجبارها على أخذ الأموال منها عنوة.

واستعجلت جهات التحقيق تحريات المباحث وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث، وتم التحفظ على المتهم.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من مستشفي اليوم الواحد باستقبالها جثة سيدة عمرها 43 عاما، عليها آثار ضرب وتعذيب ومصابة بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم.

وانتقلت أجهزة الأمن وتبين أن المتوفاة ربة منزل، وبعمل التحريات تبين أن ابنها وراء ارتكاب الواقعة حيث قام بقتلها وألقى جثتها من الطابق الثامن، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق