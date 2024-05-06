وقف العمل بلقاح استرازينيكا واستبداله بفايزر

مصادر مطلعة

وزارة الصحة والسكان قررت العمل بلقاح فايزر للوقاية من فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، وتوقف العمل بلقاح استرازينيكا ووقف استيراده من الخارج، وذلك بحسب بعض المصادر المطلعة جاء القرار بعد اعتراف شركة استرازنيييكا بوجود آثار جانبية مميتة للقاحها ضد فيروس كورونا.

وأضافت المصادر انه "لا يزال يتم العمل بنظام الموافقة المستنيرة التي تنص على مسؤولية الشخص في الحصول على اللقاح حال ظهور أي آثار جانبية وهي نفس الموافقة المستنيرة التي تم العمل بها منذ اول يوم للتجارب السريرية للحصول على لقاح كورونا في مصر منذ عام2021".

وفي وقت سابق وفور الاعلان عن الاثار الجانبية للقاح استرازينيكا وجهت وزارة الصحة والسكان رسائل طمأنة للمصريين بشأن ما أثير حول تسبب لقاح "أسترازينيكا" في الإصابة بالجلطات أو وفيات.

وأكدت الوزارة أنه لم يتم الإبلاغ عن أعراض جانبية طويلة المدى خاصة بالتجلط، أو قد تحدث بعد فترة طويلة من التطعيم.

وأكدت الوزارة على أن احتمالات الإصابة بالجلطات جراء الإصابة بالفيروس قد يصل إلى 10 أضعاف، مقارنة بالجلطات التي قد تحدث بعد تلقي اللقاح، مطمئنة المصريين بعد تلقي أي بلاغات عن أعراض جانبية طويلة المدى خاصة بالتجلط.