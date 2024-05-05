مراكز التكنولوجيا بالإسماعيلية جاهزة لإستقبال التصالح على مخالفات البناء

اعلن اللواء شريف فهمى محافظ الاسماعيلية عندء العمل بالمراكز التكنولوجية بجميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة ،فى تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء من المواطنين اعتباراً من 2024/5/7

وناشد المحافظ المواطنين الذين لديهم مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بالاراضي الزراعية ، او مخالفات داخل الحيز والراغبين في التصالح سرعه تجهيز الاوراق والمستندات المطلوبة للتصالح هي ، يقدم صاحب الشأن طلب التصالح الى الجهة الادارية وفقا للنموذج التقديم مرفقا به المستندات الآتية ونسخة من الاوراق علي C.D

وصورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب. والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للاعمال المطلوب التصالح عليها. الايصال الدال علي سداد رسوم فحص الطلب وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للفئات المحددة بالمادتين (٦) ، (٧) من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح. ونسختان من الرسومات المعمارية للاعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسي أومهندس نقابي تخصص مدني أو عمارة بحسب الأحوال.

بالاضافة الي تقرير هندسي عن السلامة الانشائية للمبني المخالف صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أومهندس استشاري مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يوقع عليه مهندس استشاري متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير طبقا للموذج رقم (۲) باللائحة التنفيذية

واذا كانت المساحة لا تزيد عن ۲۰۰م والادوار لا تتجاوز 3 ادوار يكتفي بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين وفقا للنموذج رقم ۲ ب المرافق للائحة التنفيذية ٦- شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير صادرة من نقابة المهندسين أو صورة منهابعد الاطلاع علي الاصل.

وكذلك نسخة من الرسومات المرفقة لترخيص البناء وصورة من رخصة البناء إن وجدا. شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجي المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الادارة المحلية ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقًا للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة

لمخالفة التعدي على الاراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة

بالاضافة الي تقديم أحد المستندات الاتيه لتحديد تاريخ المخالفة شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة تفيد تاريخ ارتكاب المخالفة محل طلب التصالح ووصفها

واحداثيات الموقع في الحالات التي يمكن اثباتها بالتصوير الجوي . المستند الدال على الاجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المخالفة

وتقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من احدي اللجان الفنية المختصة أو الجهة الادارية .

والمستند الدال على تاريخ توصيل اي مرفق من مرافق العقار ( كهرباء - مياه - غاز - تليفون - انترنت مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية

وعقود البيع المشهرة ، وعقود الايجار مثبتة التاريخ. صورة ملتقطة من القمر الصناعي صادرة من جهة رسمية .

وتقرير هندسي يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة صادر من احدي كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون ٤٩ لسنة ۱۹۷۲ او المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء .

وفي حالات التعدي على حقوق الارتفاق تقديم عقد اتفاق موثق بالشهر العقاري بين طالب التصالح واصحاب حقوق الارتفاق المتبادلة بالموافقة على تقديم طلب التقنين على التعديات القائمة الموضحة بالعقد.

ويستثنى من تقديم عقد الاتفاق النشار إليه بالفقرة السابقة، الإخلال بحقوق الارتفاق من جميع أصحاب هذه الحقوق.

وفي حالة تجاوز قيد الارتفاع يرفق بالطلب الأوراق الاتيه :- . شهادة منسوب لأعلى نقطة بالعقار صادرة من الهيئة المصرية العامة للمساحة أو الإدارة المساحة العسكرية .

احداثي للمبني محل المخالفة معتمد من إحدي الجهات الادارية .

وبالنسبة لمخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميرة يرفق بالطلب خريطة مساحية مثبت بها ما يفيد تطابق المبني محل المخالفة مع خطوط التنظيم معتمدة من الجهة او الادارة المختصة.

و صورة فوتوغرافية للمخالفة محل التصالح ١٤ - الاقرار بصحة المستندات المقدمة بالطلب والبيانات المثبتة بها والمساحة وعدد الادوار وفقا للنموذج رقم 1 المرافق للائحة التنفيذية.

وعلى الجهة الإدارية المختصة استلام طلب التصالح، وإعطاء مقدم الطلب شهادة طبقا للنموذج رقم 3 المرافق للائحة التنفيذية تفيد تقدمه بالطلب مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرافقة لة

ولا يحول عدم اتخاذ إجراء قانوني حيال المخالفة المطلوب التصالح عليها دون تنفيذ حكم الفقرة السابقة. ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال