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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عاجل.. طائرات الاحتلال تلقى منشورات تحذيرية فوق القنيطرة وريف درعا جنوب سوريا

بوابة الوفد الإلكترونية

قالت مصادر سورية، إن طائرات العدو الصهيوني ألقت، على مدينة القنيطرة و ريف درعا جنوب سوريا، منشورات يحذر فيها الجيش السوري، و يحمّله المسؤولية عن العمليات المقاومة و إطلاق الصواريخ من الأراضي السورية باتجاه الأراضي المحتلة .

 

وقال الاحتلال في المنشورات: إلى قادة وجنود الجيش السوري والأمن العسكري، نعتبركم مسؤولين عن الأعمال الإرهابية المنطلقة من الأراضي السورية تجاه أراضينا، ومواصلة عمليات الخلايا الإرهابية انطلاقا من أراضيكم ستضر بكم، أنتم تتحملون مسؤولية تعزيز القوات والحواجز العاملة في المنطقة، سنواصل الرد طالما استمر إطلاق القذائف الصاروخية تجاه إسرائيل.

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