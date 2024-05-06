الباز: اجتياح رفح الفلسطينية قد يؤدى لسقوط مئات آلاف الضحايا الفلسطينيين

أكد الكاتب الصحفي محمد الباز، أن مصر كانت تعمل على عدم الوصول إلى نقطة اجتياح رفح الفلسطينية عسكريا، لأن معنى هذا الاجتياح قد يؤدي إلى مئات الآلاف من الذين يسقطون جراء هذا الاقتحام الذي كانت تلوح له إسرائيل، وتستخدمه كورقة ضغط.

وقال “الباز” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الإثنين، أن الطرف الإسرائيلي متعنت ويبحث عن حجج ليكمل الحرب، لأن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يستطع أن يمسك بصورة النصر النهائية، نظرا لأنة وعد الإسرائيليين بأنه ستكون هناك صورة نصر يحطم قطاع غزة.

وأشار إلى أن هذا النصر هو القضاء على حماس وتصفية القضية الفلسطينية و إخلاء القطاع، هذه الصورة كان نتنياهو يبحث عن أي حجة طوال الوقت لاستكمال ما بدأه ورسم صورة النصر.

وواصل الباز، أن المفاوض المصري وهو يعمل خلال الفترة الماضية كان يتميز بأمرين مهمين جدًا، هما صبور للغاية، والآخر يمتلك رؤية شاملة لما يحدث على الأرض.

وشار إلى أن هذا الصبر الكبير والرؤية الاستراتيجية الشاملة العامة كانت تحرك المفوض المصري وهو يتناقش مع الأطراف المختلفة لتفادي وضع سيكون أكثر من مأساوي إن لم يتم الاتفاق.

الجيش الإسرائيلي يعلن بدء إجلاء المدنيين من رفح تمهيدًا لاجتياحها



أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلى، اليوم الإثنين، بدء عملية إجلاء المدنيين من مدينة رفح الواقعة جنوب قطاع غزة تمهيدًا لاجتياحها، وذلك تزامنا مع الإعلان عن مقتل جندى رابع، جراء القصف الذى استهدف معبر كرم أبو سالم أمس.

وقالت قناة آى24 نيوز الإسرائيلية إن عملية الإخلاء، التي بدأت فجرًا، تستهدف سكان المناطق الشرقية من مدينة رفح، لنقلهم إلى مناطق أكثر أمانًا في المواصي وخان يونس.

وفي وقت سابق اليوم، حذر الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، من أن سلطات الاحتلال بدأت فعليا التمهيد لارتكاب أكبر جريمة إبادة جماعية باجتياح رفح، محملا الإدارة الأمريكية مسؤولية هذه السياسات الإسرائيلية الخطيرة.

وأضاف أبو ردينة، أن اجتياح رفح يعني أن مليون ونصف مواطن فلسطيني سيتعرضون لمذبحة إبادة جماعية، ومحاولات تهجير حذرنا منها سابقا، لذلك نطالب الإدارة الأمريكية بالتحرك فورا ومنع الإبادة الجماعية والتهجير، ومحاسبة الاحتلال على الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها بحق القانون الدولي قبل فوات الأوان.

وحذرت وكالة الأونروا والاتحاد الأوروبي والمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من كارثة حال قيام جيش الاحتلال باجتياح رفح بريًا.

وقال المرصد الاورومتوسطي إن اجتياح رفح يعني إعدام أكثر من 1.4 مليون فلسطيني في المدينة وارتكاب إبادة جماعية.

وقال المرصد إن جيش الاحتلال أنذر المدنيين بإخلاء الأحياء الشرقية لرفح باتجاه منطقة "المواصي" غرب مدينة خان يونس المجاورة، دون أي توضيح لكيفية نقل المدنيين بأمان إلى المنطقة المذكورة، أو كيفية تنظيمهم فور وصولهم.