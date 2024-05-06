تاكو الدجاج بجبن الشيدر .. المقادير وطريقة التحضير

تعد وجبة تاكو الدجاج بجبن الشيدر من أبرز الأطباق المكسيسكية المحببه لدى الكبار لمذاقه الطيب والشهي يسهل تحضيره بابسط المكونات.

اليوم يمكنك تحضير تاكو الدجاج بجبن الشيدر بخطوات سهلة وبسيطة لتسعدى أفراد أسرتك.

المقادير

- البهارات :

ثوم بودرة : ملعقة صغيرة

بابريكا : نصف ملعقة صغيرة

الكمون : نصف ملعقة صغيرة

فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

أوريغانو : نصف ملعقة صغيرة

الفلفل الحار : رشّة

ملح : رشّة

- الدجاج : 500 غراماً (مقطع مكعبات صغيرة)

- الخل الأبيض : ملعقة كبيرة

- خس : كوب (مفروم ناعم)

- طماطم : نصف كوب (مقطعة مكعبات صغيرة)

- البصل : ملعقة كبيرة (كبير الحجم / مفروم ناعم)

- الفلفل الأخضر : ربع كوب (مقطع مكعبات صغيرة)

- كزبرة خضراء : ملعقة كبيرة (مفرومة فرماً ناعماً)

- جبن الشيدر : 200 غم (مبشور)

- الخبز : 6 قطع (خبز تاكو)

طريقة التحضير

اخلطي جميع أصناف البهارات في وعاء واتركيها جانباً.

ضعي الطماطم، والفلفل، والبصل، والكزبرة في وعاء آخر.

نكهي الخضار بنصف ملعقة صغيرة من مزيج البهارات واخلطي، واتركي المزيج جانباً.

اسكبي الخل فوق الدجاج ونكهي بباقي كمية البهارات وحركي.

حمّي القليل من الزيت في مقلاة وأضيفي إليها الدجاج.

حركي من وقت إلى آخر حتى ينضج الدجاج تماماً، ثم ارفعي المقلاة عن النار.

ضعي في قطعة من خبز التاكو القليل من الخس بعدها القليل من الدجاج.

أضيفي القليل من مزيج الطماطم، وانثري الجبن على الوجه.

كرري الخطوة السابقة حتى انتهاء الكمية.

صُفي التاكو في طبق التقديم، وقدميه فوراً.