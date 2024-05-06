حملات لتطهير ترع ومجاري المنيا

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، أعمال تطهير المجاري والترع ، لتحقيق سريان افضل للمياه ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، لرؤساء الوحدات المحلية والقروية بتطهير كافة المجاري المائية ( الترع ، المصارف) ، وإزالة المخلفات والحشائش ، وورد النيل ، والتي تعوق حركة سير المياه اللازمة للمزارعين لري الأراضي.

وذلك وفقاً لخطة زمنية يتم تنفيذها ، بالتعاون مع الجهات المعنية ، بإستخدام معدات الوحدة المحلية في إطار الحفاظ على البيئة ، والحد من انتشار الأمراض ، من جانبه، تفقد تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا ، استمرار أعمال تطهير الترع ، وذلك بالتنسيق مع إدارة الري بأبو قرقاص ، وإدارة المخلفات الصلبة بالوحدة المحلية ، لافتاً ، إلى أن تطهير الترع يحافظ على الأراضي المطلة عليها من انتشار الأمراض والأوبئة والآفات ، ويُسهم في الحفاظ على معدل سريان المياه وتجددها ، مؤكداً ، على تحرير محاضر حيال المخالفين بإلقاء القمامة والمخلفات الصلبة داخل المجاري المائية .

وأضاف رئيس المركز ، أنه تم إعداد برنامج زمنى بالتنسيق مع إدارة الري بأبوقرقاص ، لتطهير الترع والمصارف بصفة دورية ، مناشدا ًالمواطنين بضرورة الحفاظ على مياه الترع ، وعدم إلقاء مخلفات القمامة حفاظاً على الصحة العامة ، وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد أعلن عن قيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة ، بتنفيذ أعمال التطهير والنظافة ، وإزالة الجزر بالمجاري المائية، ضمن خطة وزارة الري ، خلال فترة السدة الشتوية ، من العدوه شمالا حتى دير مواس جنوبا.

وقال المهندس عبدالحميد البركاويى ، وكيل وزارة الري بالمنيا ، بدء أعمال التطهير، والنظافة، وإزالة للجزر ورفع الناتج داخل الكتل السكنية، وإجراء دهانات بوابات الفروع، والأفمام، وأعمال النظافة أسفل الكباري ، والإستمرار في أعمال التطهير، وإزالة الجزر بترعة سري باشا ، مع رفع النواتج .

وأضاف البركاوي ، أن الأعمال شملت منطقه حجز بلنصوره ، وإزالة الجزر بترعة سري باشا ، مع رفع النواتج ، وإجراء دهانات حجز دمشاو هاشم، وأيضا أعمال التطهير، خلال فترة السدة الشتوية على ترعه البدرمان ، وعلى فم ترعه إيراد الدلجاوي ،ت وعلى كوبري التل على ترعة الإبراهيمية.