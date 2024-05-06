الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

حملات لتطهير ترع ومجاري المنيا

تطهير الترع
تطهير الترع

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا ، أعمال تطهير المجاري والترع ، لتحقيق سريان افضل للمياه ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، لرؤساء الوحدات المحلية والقروية بتطهير كافة المجاري المائية ( الترع ، المصارف) ، وإزالة المخلفات والحشائش ، وورد النيل ، والتي تعوق حركة سير المياه اللازمة للمزارعين لري الأراضي.

 

وذلك وفقاً لخطة زمنية يتم تنفيذها ، بالتعاون مع الجهات المعنية ، بإستخدام معدات الوحدة المحلية في إطار الحفاظ على البيئة ، والحد من انتشار الأمراض ، من جانبه، تفقد تاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المنيا ،  استمرار أعمال  تطهير الترع  ، وذلك بالتنسيق مع إدارة الري بأبو قرقاص ، وإدارة المخلفات الصلبة بالوحدة المحلية ، لافتاً ، إلى أن تطهير الترع يحافظ على الأراضي المطلة عليها من انتشار الأمراض والأوبئة والآفات ، ويُسهم في الحفاظ على معدل سريان المياه وتجددها  ، مؤكداً ، على تحرير محاضر حيال المخالفين بإلقاء القمامة والمخلفات الصلبة داخل المجاري المائية .

 

وأضاف رئيس المركز ، أنه تم إعداد برنامج زمنى بالتنسيق مع إدارة الري بأبوقرقاص ، لتطهير الترع والمصارف بصفة دورية ، مناشدا ًالمواطنين بضرورة الحفاظ على مياه الترع ، وعدم إلقاء مخلفات القمامة حفاظاً على الصحة العامة ، وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد أعلن عن قيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة ، بتنفيذ أعمال التطهير والنظافة ، وإزالة الجزر بالمجاري المائية، ضمن خطة وزارة الري ، خلال فترة السدة الشتوية ، من العدوه شمالا حتى دير مواس جنوبا.

 

وقال المهندس عبدالحميد البركاويى ، وكيل وزارة الري بالمنيا ، بدء أعمال التطهير، والنظافة، وإزالة للجزر ورفع الناتج داخل الكتل السكنية، وإجراء دهانات بوابات الفروع، والأفمام، وأعمال النظافة أسفل الكباري ، والإستمرار في أعمال التطهير، وإزالة الجزر بترعة سري باشا  ، مع رفع النواتج .

 

وأضاف البركاوي ، أن الأعمال شملت منطقه حجز بلنصوره ، وإزالة الجزر بترعة سري باشا ، مع رفع النواتج  ، وإجراء دهانات حجز دمشاو هاشم، وأيضا أعمال التطهير، خلال فترة السدة الشتوية على ترعه البدرمان ، وعلى فم ترعه إيراد الدلجاوي ،ت وعلى كوبري التل على ترعة الإبراهيمية.

الجريدة الورقية