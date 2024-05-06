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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

"التعاونيات” يطلق قافلة مساعدات لإغاثة الفلسطينيين بغزة

قافلة مساعدات لإغاثة
قافلة مساعدات لإغاثة الفلسطينيين بغزة

أعلن الاتحاد العام للتعاونيات انطلاق القافلة الإنسانية الإغاثية الغذائية للأشقاء الفلسطينيين التي تتضمن قاطرات محملة بالمواد الغذائية والمياه المعدنية وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر وقطاع التموين بمدينة العريش.

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وقال د. أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد ان الحركة التعاونية حريصة على المشاركة فى دعم الأشقاء فى غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التى أسفرت عن سقوط الآلاف من الضحايا والمصابين.

وأكد حسام حنفى مدير الاتحاد التعاونى الاستهلاكى أمين صندوق نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية أن مشاركة التعاونيات فى تقديم الدعم الفورى والاغاثة الانسانية لدولة فلسطين الشقيقة يأتى فى اطار توجيها القيادة السياسية بالوقوف جنبًا إلى جنب مع الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأشار د. محمد عبد الظاهر عضو مجلس ادارة الاتحاد العام للتعاونيات إلى أن القافلة الشاملة تحتوي على مختلف المساعدات الغذائية وفاءا وتلبية لاحتياجات اهالي غزة.

 

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