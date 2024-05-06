أطفال الكنائس يحتفلون مع محاربي السرطان بشم النسيم في أورام الأقصر





فى أجواء احتفالية بعيد القيامة المجيد كان اطفال مستشفى شفاء الأورمان على موعد مع قلوب محبة للخير وتشاركهم فرحة الاعياد، فقد استقبلت المستشفى عدد من اطفال مطرانية الاقصر والكنيسة الإنجيلية بطيبة للاحتفال بالعيد مع مرضى السرطان في مستشفى الأطفال، وقاموا بزيارة الاطفال المرضي في الأقسام المختلفة.



واستقبل فريق العلاقات العامة في المستشفى، اطفال الكنائس الحريصين على تقديم الدعم المعنوي والنفسي لصالح المرضى الذين يتلقون العلاج المجاني داخل المستشفى، للاحتفال معهم بعيد بعيد القيامة المجيد وشم النسيم.



وقضى أطفال الكنائس يوم مميز مقدمين فقرات ترفيهية أسعدت الأطفال في إطار مبادرة "ارسم ضحكة" وإسعادهم بتقديم هدايا وبالونات العيد وتوزيع الحلوى للمساهمة ودعمهم في مشوار علاجهم، على أنغام الموسيقى واغانى الربيع ومنها "الدنيا ربيع والجو بديع قفلى على كل المواضيع" وسط فرحة عارمة من الأطفال بالمستشفى، ودخلوا مع المرضى فى وصلات من المزاح والضحكات، للتأكيد على أهمية الدعم المعنوى لصالح المرضى فى مسيرتهم للعلاج من الأورام المختلفة.

ورحب محمود فؤاد الرئيس التنفيذي، لمؤسسة شفاء الأورمان ، بزيارة اطفال الكنائس وتقديم الدعم المعنوي للأطفال مرضى السرطان، ومساندتهم في رحلتهم العلاجية .

وتقدم الأستاذ محمود فؤاد، بالتهنئة لجميع الأخوة الأقباط من الشعب المصري، و قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وقادة الكنائس، بعيد القيامة المجيد، داعياً الله أن يسود الأمان والاستقرار في كل مكان في العالم.