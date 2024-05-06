الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

ضبط لحوم وأسماك فاسدة بالمنيا

الحملات التفتيشية
الحملات التفتيشية

تواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور فتحي عبد العال مدير المديرية ، تنظيم وتنفيذ الحملات التفتيشية على منافذ عرض السلع والمواد الغذائية بالمحال التجارية ، ومحلات الجزارة  والدواجن والأسماك ، للتأكد من صلاحية المعروض ، وذلك حفاظا على صحة المواطنين، خاصة خلال ايام الإحتفال بأعياد الربيع .

 

 وتنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة ، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة ، وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والأسماك ، والتأكد من صلاحية المعروض منها ، تزامنا مع الإحتفالات بأعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيد .

 

وقال الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن المديرية نفذت عدد من الحملات التفتيشية على الأسواق ، ومحلات اللحوم بمركزى مطاى ، وبنى مزار  شمال المنيا ، حيث أسفرت الحملات التفتيشية عن تحرير 12 محضراً مخالفاً ، وضبط ( 118.5 كيلوجرام ) لحوم ، ومصنعات لحوم ، وأسماك مملحة ومدخنة ، ودواجن ، وجميعها غير صالحة للإستهلاك الآدمي ، وضبط (37.5 كيلوجرام) لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر .

 

وأكد مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا ، على المتابعة المستمرة ، من أجل تحقيق الإنضباط وردع المخالفين ، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة ، (الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة على الأغذية بمديرية الصحة).

 

وكانت مديرية الطبي البيطري بالمنيا ، قد نفذت عدد من الحملات التفتيشية والرقابية على ، الأسواق ، ومحلات اللحوم  والدواجن والأسماك بجميع مراكز المحافظة ، على مدار شهر ابريل الماضي، حيث أسفرت الحملات عن تحرير53 محضراً مخالفاً ، وضبط ٥٤٠٥ كيلوجرام لحوم ، ومصنعات لحوم وأسماك مملحة ومدخنة ، ودواجن ، وجميعها غير صالحة للإستهلاك الآدمي ، وضبط ٢٢١.٥٥٠ كيلوجرام لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر .

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