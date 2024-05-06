ضبط لحوم وأسماك فاسدة بالمنيا

تواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور فتحي عبد العال مدير المديرية ، تنظيم وتنفيذ الحملات التفتيشية على منافذ عرض السلع والمواد الغذائية بالمحال التجارية ، ومحلات الجزارة والدواجن والأسماك ، للتأكد من صلاحية المعروض ، وذلك حفاظا على صحة المواطنين، خاصة خلال ايام الإحتفال بأعياد الربيع .

وتنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة ، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة ، وتشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والأسماك ، والتأكد من صلاحية المعروض منها ، تزامنا مع الإحتفالات بأعياد شم النسيم وعيد القيامة المجيد .

وقال الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إن المديرية نفذت عدد من الحملات التفتيشية على الأسواق ، ومحلات اللحوم بمركزى مطاى ، وبنى مزار شمال المنيا ، حيث أسفرت الحملات التفتيشية عن تحرير 12 محضراً مخالفاً ، وضبط ( 118.5 كيلوجرام ) لحوم ، ومصنعات لحوم ، وأسماك مملحة ومدخنة ، ودواجن ، وجميعها غير صالحة للإستهلاك الآدمي ، وضبط (37.5 كيلوجرام) لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر .

وأكد مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا ، على المتابعة المستمرة ، من أجل تحقيق الإنضباط وردع المخالفين ، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة ، (الرقابة التموينية - مباحث التموين - الرقابة على الأغذية بمديرية الصحة).

وكانت مديرية الطبي البيطري بالمنيا ، قد نفذت عدد من الحملات التفتيشية والرقابية على ، الأسواق ، ومحلات اللحوم والدواجن والأسماك بجميع مراكز المحافظة ، على مدار شهر ابريل الماضي، حيث أسفرت الحملات عن تحرير53 محضراً مخالفاً ، وضبط ٥٤٠٥ كيلوجرام لحوم ، ومصنعات لحوم وأسماك مملحة ومدخنة ، ودواجن ، وجميعها غير صالحة للإستهلاك الآدمي ، وضبط ٢٢١.٥٥٠ كيلوجرام لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر .