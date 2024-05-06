مصدر رفيع المستوى: مصر حذرت الأطراف من خطورة التصعيد الحالي برفح الفلسطينية

أفادت “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، نقلًا مصدر رفيع المستوى، بأن مصر حذرت الأطراف من خطورة التصعيد الحالي وتؤكد ضرورة العودة للمفاوضات وما تحقق من تقدم كبير بها.



بيان عاجل من مصدر رفيع المستوى:

قال، قبل قليل، مصدر رفيع المستوى لقناة القاهرة الإخبارية، إن مصر حذرت الأطراف من خطورة التصعيد الحالي، وتؤكد ضرورة العودة للمفاوضات، وما تحقق من تقدم كبير بها.

كان أكد المتحدث الرسمي باسم اتحاد القبائل العربية، أن الاتحاد يتابع تطورات الأحداث الجارية في منطقة رفح القريبة من الحدود المصرية والتهديدات الموجهة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المناطق الشرقية للمدينة تمهيدًا لاجتياحها.

ولفت المتحدث الرسمي للاتحاد، في بيانه، إلى أنه إذ يحذر الاتحاد من تداعيات وخطورة إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على اجتياح هذه المنطقة المكدسة بالسكان، مطالبًا في الوقت ذاته بتدخل مجلس الأمن الدولي والجهات المعنية لوضع حد لهذا العدوان، الذي ستكون له نتائج كارثية على حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين وعلى المنطقة بأسرها.

أكد مصدر رفيع المستوى أن معبر رفح يعمل بشكل طبيعي، وحركة دخول المساعدات إلى قطاع غزة مستمرة، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

معلومات مهمة حول معبر رفح:

وشدد مصدر رفيع المستوى، على أنه لا صحة لما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن غلق معبر رفح البري.

وفي وقت سابق، أكد كريم رجب، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أن 19 مصابًا و36 مرافقًا وصلوا إلى معبر رفح البري لتلقي العلاج، بالإضافة إلى دخول 8 شاحنات وقود إلى قطاع غزة، من بينها 4 شاحنات غاز و4 سولار.

وأضاف رجب أنه تم إغلاق معبر كرم أبوسالم يوم السبت؛ لأنه عطلة لدى الجانب الإسرائيلي، وبالتالي لم تدخل أي شاحنات من المساعدات عبر هذا المعبر، وذلك استمرارًا لعرقلة دخول الشاحنات من جانب سلطات الاحتلال.

وأشار إلى أنه من المنتظر عودة الشاحنات من معبر رفح بعد تفريغ حمولتها، مؤكدًا أن مصر تدعم فلسطين على المستويين السياسي والإنساني، وتواصل إرسال المساعدات الإنسانية على مدار الساعة.