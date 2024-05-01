مصدر مصري رفيع المستوى: استمرار جهود الوصول لاتفاق الهدنة وسط أجواء إيجابية

أفاد مصدر مصري رفيع المستوى لـ"القاهرة الإخبارية" باستمرار جهود الوصول إلى اتفاق للهدنة وسط أجواء إيجابية.

وأضاف المصدر المصري رفيع المستوى، أن هناك مشاورات مصرية مع كل الأطراف المعنية لحسن بعض النقاط الخلافية بين الطرفين.

مصر تبذل جهودا مكثفة للتوصل إلى هدنة في غزة

أكد الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ في العلوم السياسية، أهمية اتصال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، إذ جرى مناقشة آخر مستجدات المفاوضات الجارية والجهود المصرية للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة، ووقف إطلاق النار.

وأضاف بدر الدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين رامي الحلواني ويارا مجدي، في برنامج «هذا الصباح»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا الاتصال يعكس ضوء أهمية مصر ودورها في المنطقة، وما تبذله من جهود مكثفة لنزع فتيل الأزمات التي يعاني منها الإقليم، وبالأخص الأزمة المثارة في غزة منذ 7 أشهر.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن هذا الاتصال يؤكد العلاقات الوثيقة والمتميزة التي يطلق عليها علاقات استراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، موضحا أن التوقيت له دلالة حيث أن هذا الاتصال يأتي في فترة يجرى فيها التصعيد العسكري من جانب إسرائيل في غزة، وتهديد باجتياح رفح الفلسطينية.

مصر قامت بدور مهم، بهدف التقرب بين وجهات النظر بين إسرائيل وحماس

وأشار إلى أن مصر قامت بدور مهم، بهدف التقرب بين وجهات النظر بين إسرائيل وحماس، وتبذل جهود مكثفة من أجل التواصل إلى الهدنة، وإدخال المساعدات.