الخارجية الفرنسية: نجدد معارضتنا للهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية

أكدت الخارجية الفرنسية، أنها تجدد معارضتها للهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

بيان عاجل من الخارجية الفرنسية:

وشددت الخارجية الفرنسية، على باريس تجدد دعوتها للإفراج عن المحتجزين في غزة وتنفيذ وقف دائم لإطلاق النار.

وأوضحت الخارجية الفرنسية، في نبأ عاجل نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”، أن أي تهجير قسري للمدنيين الفلسطينيين يمثل جريمة حرب.

وفي وقت سابق، أكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان، على معارضة فرنسا لشن هجوم إسرائيلي محتمل على رفح الفلسطينية في جنوب قطاع غزة، مشددا على أن بلاده تدعو الإسرائيليين إلى الأخذ في الاعتبار عواقب مثل هذا الهجوم التي ستكون "كارثية".

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال لوموان -في تصريحات خاصة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط: " نحاول ضمان عدم حدوث هذه العملية، وندعو الإسرائيليين إلى الأخذ في الاعتبار بجدية عواقب مثل هذا الهجوم التي ستكون كارثية بالنسبة لنا"، مشيرا إلى تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالأمس خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث أعرب عن معارضته لهجوم إسرائيلي على رفح وهو الأمر الذي لا يمكن أن يؤدي إلا إلى كارثة إنسانية.

كما أشار المسئول الفرنسي إلى الإجراءات التي اتخذتها فرنسا مؤخرا وتتعلق بحظر دخول مستوطنين إسرائيليين متطرفين إلى أراضيها ، قائلا " إنها قائمة تضم 28 شخصا، مصنفين إلى فئتين، هناك أشخاص تم إدانتهم بالفعل من قبل القضاء الإسرائيلي بسبب أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وأيضا أشخاص آخرين معروف عنهم بارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ".