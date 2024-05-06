قطاع الطاقة يقود الأسهم الأوروبية للارتفاع

شهدت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الاثنين 6-5-2024، مع عودة التفاؤل بين المستثمرين إزاء خفض أسعار الفائدة عالميا، في حين قفز سهم شركة التكنولوجيا الهندسية الإسبانية إندرا بعد تحقيق أرباح قوية في الربع الأول.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0720 بتوقيت غرينتش بقيادة أسهم قطاع الطاقة التي ارتفعت وسط زيادة أسعار النفط بعد أن رفعت السعودية أسعار بيع الخام ليونيو لمعظم المناطق وفي ظل احتمالات ضئيلة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وقفز سهم إندرا بنسبة 8.5 بالمئة بعد ارتفاع صافي أرباح الشركة في الربع الأول بنحو 40 بالمئة، مدعومة بطلبيات قوية على تكنولوجيا الدفاعات الجوية عززتها التوترات العالمية.

وربح سهم شركة تكنولوجيا المعلومات الفرنسية أتوس المثقلة بالديون أربعة بالمئة بعد الإعلان عن أربعة عروض متميزة من مستثمرين لإعادة هيكلة الديون وضخ أموال في الشركة.

وهبط سهم شركة البريد الهولندية (بوست إن.إل) بنحو 3.5 بالمئة بعد خسارة أكبر من المتوقع في الربع الأول، كما تراجع سهم شركة الخدمات اللوجستية الألمانية العملاقة (دويتشه بوست إيه.جي) بما يقترب من أربعة بالمئة.

وأظهر تقرير إعلامي أن كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لاين أشار إلى وجود مبرر أقوى لخفض أسعار الفائدة في يونيو نتيجة تراجع وتيرة التضخم في قطاع الخدمات، في حين جدد تقرير الوظائف في الولايات المتحدة الذي صدر، الجمعة، وجاء أضعف من المتوقع الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض على الأرجح أسعار الفائدة هذا العام.

وقفز سهم إندرا بنسبة 8.5 بالمئة بعد ارتفاع صافي أرباح الشركة في الربع الأول بنحو 40 بالمئة، مدعومة بطلبيات قوية على تكنولوجيا الدفاعات الجوية عززتها التوترات العالمية.

وربح سهم شركة تكنولوجيا المعلومات الفرنسية أتوس المثقلة بالديون أربعة بالمئة بعد الإعلان عن أربعة عروض متميزة من مستثمرين لإعادة هيكلة الديون وضخ أموال في الشركة.

وأظهر تقرير إعلامي أن كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لاين أشار إلى وجود مبرر أقوى لخفض أسعار الفائدة في يونيو نتيجة تراجع وتيرة التضخم في قطاع الخدمات،