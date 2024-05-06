اقبال ملحوظ على الحدائق العامة و المنتزهات بالبحيرة

رغم إرتفاع اسعار الاسماك المملحة والبيض والذى هو أساس الاحتفال بمناسبة شم النسيم فقد خرج المواطن البحراوى لقضاء يوم شم النسيم في ظل ارتفاع الاسعار .

حيث شهدت محافظة البحيرة تجمعات الشباب لقضاء رحلة اليوم الواحد بالإسكندرية.كما استقبلت قناطر ادفينا ومدينة رشيد بالبحيرة آلاف المواطنين، حيث تم فتح الحدائق والمتنزهات بحديقة قصر الملك فاروق والحدائق المجاورة لها، كما يستأجر المواطنون المراكب للتنزه وركوب الخيل.

كما كانت الرحلات النيلية بين مدينة الرحمانية ودسوق بكفر الشيخ على شاطئ فرع النيل تلقى رواجا حيث المراكب النيلية الكبيرة على أنغام الأغاني الموسيقية، كما استغل أصحاب مركب الصيد الصغيرة ذلك اليوم، وقاموا بعمل رحلات للأسرة والشباب للتمتع بجو وبهجة شم النسيم بفرع النيل في رشيد، وبالأخص شبراخيت وإيتاي البارود.وفي كفر الدوار، شهدت حديقة المستقبل توافد المئات من الشباب والفتيات والأطفال وأسرهم لقضاء العيد وركوب الملاهي. وفى مدينة دمنهور رغم قلة الاماكن التى يستطيع المواطن الخروج لها فهناك رحلات اليوم الواحد وذلك لمدينة الاسكندرية وممن يفضل البقاء بدمنهور لايجد الا حديقة الجمهورية والتى تزدحم بالاطفال

ويقول عماد عبود مواطن بالدلنجات شم النسيم ها العام اقل إحتفالا مما قبله اولا بسبب الظروف الاقتصادية وغلاء الاسعار والسبب التانى عدم إستقرار الاحوال الجوية ورغم ذلك هناك أحتفالات ولكن بدون رنجة ولا بيض

ويشير رجب جمعه نحن كمواطيين متوسطى الحال أكثرنا يفضل الاحتفال بمنزله والقادر منا يتوجه الى احد الحداق لقضاء يوم مع اطفاله رغم صعوبة الاحوال الاقتصادية وغلاء الاسماك والبيض الطبق الرئيسى لشم النسيم

ويضيف احد أصحاب محلات الاسماك أن هذا العام الاقبال على شراء الاسماك ضئيل بسبب إرتفاع الاسعار

و في ذات السياق رفعت مديرية الشئون الصحية بالبحيرة حالة الطوارئ، تحسبا لوقوع حوادث على الطرق السريعة أو الطرق الداخلية بالمدن المختلفة نتيجة التزاحم الذي تشهده المحافظة خلال الاحتفالات بيوم شم النسيم.

من جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرةإتخاذ الإجراءات للحفاظ على سلامة رواد الحدائق، وتطهير وتعقيم دورات المياه بالمطهرات على مدار اليوم، والتأكد المستمر من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية ودعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين للحفاظ على الأمن خلال الاحتفالات، والتأكد من تواجد معدات الإسعافات الأولية بكل حديقة، مشددة على عدم إلقاء المخلفات على المسطحات الخضراء وطرق وممرات الحدائق للحفاظ على مظهرها الحضاري أمام الرواد.

وشددت بلبع على تكثيف المرور على محال بيع الأسماك المملحة والمدخنة وإحكام الرقابة علي محلات بيع الأغذية والباعة الجائلين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك من التلاعب واستغلال التجار.