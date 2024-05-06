بـ " الدراجة الهوائية " الرحالة محمد المصرى .. يبدأ رحلة جديدة لـ 4 بلدان عربية

انطلق اليوم الرحال المصري محمد محمود الشهير بمحمد المصري من مسقط رأسه بمركز ومدينة بسيون في رحلة جديده تشمل أربعه دول خارجيه وهي (الاردن - السعوديه - البحرين - الإمارات) علي دراجته وذلك في تحدٍ جديد وتستمر رحلة الرحال المصري أربعه أشهر ونصف تقريبا .

وقال المصرى ابدأ رحلتي الثانيه هذه إلي أربعة دول ابدأها بالخروج من محافظة الغربيه إلي القاهرة والإسماعيلية متجها إلي نفق الشهيد أحمد حمدي ثم إلي جنوب سيناء الحبيبة وصولا إلي شرم الشيخ ونويبع متجها إلي المملكه الاردنيه الهاشميه وهي محطتي الأولي قبل أن اغادرها إلي المملكه العربيه السعوديه لأداء فريضة الحج ثم اتجه الي العاصمه الرياض متجها إلي دولة البحرين الشقيق وأقوم بجولة داخل البحرين ثم اتجه إلي طريق العين بالامارات ثم العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأكد الرحال المصري بأن مسافة الرحله تقدر ب ٤٢٠٠ كيلو متر وتستغرق الرحله أربعة أشهر ونصف أعود بعدها بسلامة الله إلي أرض الوطن .

يذكر بأن الرحال المصري محمد المصري سبق وأن خاض رحلة علي دراجته العام الماضي الي المملكه العربيه السعوديه وتنقل بين عدد من مدن المملكة .

وقد تقابل الرحال المصري بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه والذي أكد للرحال علي دعمه ورعايته حتي يستطيع تحقيق آماله وهدفه بالدوران حول العالم بدراجته مقتديا بالرحاله العالميين.