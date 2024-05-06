أسعار الذهب ترتفع وسط توترات الشرق الأوسط وآمال خفض الفائدة

شهدت أسعار الذهب العالمي ارتفاعا، خلال تعاملات اليوم الإثنين 6-5-2024، إذ أدى استمرار التوترات في الشرق الأوسط والتوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام إلى زيادة جاذبية المعدن النفيس.

تحديث الأسعار

صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2309.24 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0427 بتوقيت غرينتش. وربحت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2318.80 دولار للأونصة.

وقال كيلفن وونج كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا "سيتطلع المستثمرون إلى الوضع السياسي في الشرق الأوسط وكيف ستسير المفاوضات الجارية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار. وإذا تضاءلت الآمال في التوصل إلى هدنة، سيرتفع الذهب".

وتضاءلت احتمالات التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة الأحد على ما يبدو في ظل إصرار حركة حماس على مطلبها الخاص بإنهاء الحرب في القطاع مقابل إطلاق سراح الرهائن وفي الوقت نفسه رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لذلك.

وقال يب جون رونج المحلل الاستراتيجي لأداء السوق في آي.جي إن "البيانات الأميركية الضعيفة توفر المزيد من المرونة في السياسة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة" بما يمهد الطريق لاستقرار أسعار الذهب.

وأظهرت بيانات الجمعة أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة تباطأ أكثر من المتوقع في أبريل، مما عزز التوقعات بأن البنك المركزي الأميركي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، تتوقع الأسواق بنسبة 67 بالمئة خفض أسعار الفائدة الأميركية في سبتمبر. وأسعار الفائدة الأعلى تقلل من جاذبية حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون وليامز الجمعة، إن هدف التضخم البالغ اثنين بالمئة يعد "حاسما" لجهود مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتحقيق استقرار الأسعار.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.3 بالمئة إلى 26.89 دولار للأونصة. وخسر البلاتين نحو 0.7 بالمئة إلى 948.97 دولار، وارتفع البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 946.58 دولار للأونصة.