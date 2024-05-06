أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق بعد انخفاضه

أسعار الذهب.. حرصًا من بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، وذلك في ضوء الأحداث الدولية التي يشهدها العالم من حروب وصراعات تؤثر على سعر المعدن الأصفر.



ترصد "بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار الذهب اليوم:



سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3525 جنيهًا



وصل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 3085 جنيهًا



وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2644 جنيهًا



وجاء سعر الجنيه الذهب نحو 24680 جنيهًا



وسجلت سعر الأوقية نحو 2302 دولارًا

قرارات البنك المركزي:

في 6 مارس الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة على الإيداع والاقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، فضلًا عن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لاليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

الاقتصاد المحلي:

ذكر البنك المركزي، أنه نظرًا لتأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.