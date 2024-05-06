ميرهان حسين زهرة ربيع في شم النسيم (صور)

خضعت الفنانة ميرهان حسين لجلسة تصوير جديدة مستوحاه من زهور الربيع احتفالًا بعيد شم النسيم وشاركت متابعيها ببعض الصور عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام.

وبدت ميرهان حسين بإطلالة مبهجة جذابة، حيث ارتدت فستان طويل فضفاض، بأكمام المروحة، صمم من قماش القطن الناعم المزركش بالزهور الملونة كالربيع لتبدو مثل الزهرة في البستان.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابةعلى طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

يذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين، مسلسل "مشوار الونش"، بطولة محمد رجب، ومحمود عبد المغني، وميمي جمال، ومنة فضالي، وإيهاب فهمي، وغيرهم العديد من النجوم، والعمل من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.

ميرهان حسين

ميرهان حسين من مواليد 28 أكتوبر 1982 ، ممثلة مصرية، شاركت في فيلم عمر وسلمي 2، الهرم الرابع ؛ فوبيا كما عملت بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاتها: دوران شبرا، خرم إبره، آدم وجميلة، اسم مؤقت.