مركز بحوث الصحراء يفتتح غدًا المؤتمر الدولى الخامس لتحلية المياه بشرم الشيخ

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء

ينطلق غدًا الثلاثاء المؤتمر الدولى الخامس لتحلية المياه بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والذي ينظمه مركز التميز المصرى لأبحاث تحلية المياه التابع لمركز بحوث الصحراء بالمشاركة مع المؤتمر اليورومتوسطى لتحلية المياه EURO-MED 2024 والذى تنظمه الجمعية الأوربية لتحلية المياة EDS .



وقال الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء أن المؤتمر يلقى الدعم الكامل من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء.



كما يقام تحت عنوان "مستقبل تحلية المياه في مصر والشرق الأوسط" ويشهد مشاركة واسعة من خبراء وباحثين وشركاء التنمية وكيانات صناعية فى مجال التحلية والطاقة ممثلين لعدد 25 دولة حيث يقام على هامش المؤتمر معرض يتضمن أحدث المبتكرات فى مجال تحلية المياه ، مما يعزز الحوار والتعاون العالمي ويسهم في تحقيق الأمان المائي والبيئي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وأضاف "شوقى" بأن المؤتمر يهدف الى الفعالية العلمية والتواصلية إلى تعزيز الحوار والتبادل المعرفي حول مستقبل تحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف زيادة الوعي بأهمية استخدام التقنيات الحديثة في تحلية المياه وتعزيز الاستدامة البيئية في هذا المجال.