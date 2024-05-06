الطرق الصوفية تحتفل بمولد سيدي أبو الحسن الشاذلي

تحتفل الطرق الصوفية يوم الأربعاء المقبل الموافق 8 مايو بمولد سيدى أبو الحسن الشاذلى وفقاً لقرار الدكتورعبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية.

وكان جمع كبير من مشايخ الطرق الشاذلية ونخبة من أعضاء المجلس الأعلى وبعض مشايخ الطرق الصوفية برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى، قد اجتمعوا في وقت سابق لتدارس سيرة سيدى أبو الحسن الشاذلى بعد الرجوع إلى مجموعة من المراجع العلمية الموثوقة وأراء أهلم العلم والتي أكدت أن الشيخ الإمام أبو الحسن الشاذلى لقي ربه في نهاية شهر شوال عام 656 هجرية بعد أن ثقل عليه المرض وهو في طريقه لأداء فريضة الحج.