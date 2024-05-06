الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

بيت العائلة المصرية بلندن يحتفل بأعياد شم النسيم

بوابة الوفد الإلكترونية

نظم بيت العائلة المصرية بلندن احتفالا كبيرا لابناء الجالية المصرية ، للاحتفال بأعياد شم النسيم .
حضر الاحتفال العديد من السيدات والشباب والأطفال ، وتفننت سيدات مصر فى لندن فى إعداد  كافة الأكلات التى تقدم فى مختلف المناسبات ، و كان على رأسها أطباق الفسيخ والبصل،  والرنجه  والرز ، والجمبرى والبصارةايضا  ولم يخلا الأمر من أطباق الحلويات المختلفة والفواكه ، وخلال الاحتفال تم الاستماع الى الموسيقى ، والاغانى المبهجة الخاصة بأعياد الربيع ، واستمتع الجميع بهذا اليوم الجميل الذى يعيد إلى اذهانهم ذكريات جميلة عاشوها فى مصر ، كما استمتع الشباب بهذه العادات المصرية التى يتم الاحتفال بها كل عام في جو ملئ بالسعادة والبهجة .

ويحرص بيت العائلة المصرية بلندن على الاحتفال بالعديد من المناسبات مع ابناء الجالية المصرية في لندن ، وتمتاز احتفالات بيت العائلة المصري في لندن ،بروح الترابط و التعاون والصداقة، والمحبة بين الحضور ، وتجمع العائلات معا على مائدة واحدة .
جدير بالذكر أن عيد شم النسيم هو أحد أعياد مصر القديمة بدأ الاحتفال به منذ حوالى 5000 عام نحو 2700ق.م .

ويعد شم النسيم عيد من أعياد الطبيعة ، و هو أقدم عيد غير دينى مستمر عبر العصور فى العالم.
 

وترجع تسمية "شم النسيم" بهذا الاسم إلى الكلمة الفرعونية "شمو"، وهي كلمة هيروغليفية قديمة تعنى عيد الخلق أو بعث الحياة ، وكان المصريون القدماء يعتقدون أن ذلك اليوم يرمز إلى بدء خلق العالم وبعث الحياة .

ويتم الاحتفال بشم النسيم  بمجيء فصل الحصاد، أو فصل الربيع الذي تبعث فيه الحياة من جديد، و تتكاثر فيه الكائنات و تزدهر فيه الطبيعة، لذلك اعتبر المصري القديم ذلك اليوم رأسا للسنة المدنية .

واختار المصريين القدماء هذا اليوم ،حيث ان أعيادهم ترتبط بالظواهر الفلكية، و علاقتها بالطبيعة، و مظاهر الحياة ، و لذلك احتفلوا بعيد الربيع الذي حددوا ميعاده بالانقلاب الربيعي ، ويرتبط الاحتفال بشم النسيم بمجموعة أطعمة تقليدية خاصة تتعلق بالعادات والتقاليد ، والتي انتقلت من المصريين القدماء عبر العصور .

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الجريدة الورقية