بيت العائلة المصرية بلندن يحتفل بأعياد شم النسيم

نظم بيت العائلة المصرية بلندن احتفالا كبيرا لابناء الجالية المصرية ، للاحتفال بأعياد شم النسيم .

حضر الاحتفال العديد من السيدات والشباب والأطفال ، وتفننت سيدات مصر فى لندن فى إعداد كافة الأكلات التى تقدم فى مختلف المناسبات ، و كان على رأسها أطباق الفسيخ والبصل، والرنجه والرز ، والجمبرى والبصارةايضا ولم يخلا الأمر من أطباق الحلويات المختلفة والفواكه ، وخلال الاحتفال تم الاستماع الى الموسيقى ، والاغانى المبهجة الخاصة بأعياد الربيع ، واستمتع الجميع بهذا اليوم الجميل الذى يعيد إلى اذهانهم ذكريات جميلة عاشوها فى مصر ، كما استمتع الشباب بهذه العادات المصرية التى يتم الاحتفال بها كل عام في جو ملئ بالسعادة والبهجة .

ويحرص بيت العائلة المصرية بلندن على الاحتفال بالعديد من المناسبات مع ابناء الجالية المصرية في لندن ، وتمتاز احتفالات بيت العائلة المصري في لندن ،بروح الترابط و التعاون والصداقة، والمحبة بين الحضور ، وتجمع العائلات معا على مائدة واحدة .

جدير بالذكر أن عيد شم النسيم هو أحد أعياد مصر القديمة بدأ الاحتفال به منذ حوالى 5000 عام نحو 2700ق.م .

ويعد شم النسيم عيد من أعياد الطبيعة ، و هو أقدم عيد غير دينى مستمر عبر العصور فى العالم.



وترجع تسمية "شم النسيم" بهذا الاسم إلى الكلمة الفرعونية "شمو"، وهي كلمة هيروغليفية قديمة تعنى عيد الخلق أو بعث الحياة ، وكان المصريون القدماء يعتقدون أن ذلك اليوم يرمز إلى بدء خلق العالم وبعث الحياة .

ويتم الاحتفال بشم النسيم بمجيء فصل الحصاد، أو فصل الربيع الذي تبعث فيه الحياة من جديد، و تتكاثر فيه الكائنات و تزدهر فيه الطبيعة، لذلك اعتبر المصري القديم ذلك اليوم رأسا للسنة المدنية .

واختار المصريين القدماء هذا اليوم ،حيث ان أعيادهم ترتبط بالظواهر الفلكية، و علاقتها بالطبيعة، و مظاهر الحياة ، و لذلك احتفلوا بعيد الربيع الذي حددوا ميعاده بالانقلاب الربيعي ، ويرتبط الاحتفال بشم النسيم بمجموعة أطعمة تقليدية خاصة تتعلق بالعادات والتقاليد ، والتي انتقلت من المصريين القدماء عبر العصور .

received_437957262165116