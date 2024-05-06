بمناسبة شم النسيم.. سعر تذاكر أشهر 7 حدائق في القاهرة وأماكن تواجدها

تحتفل الكثير من الأسر المصرية اليوم بعيد شم النسيم من خلال الخروج إلى المنتزهات العامة، لذا تكثر معدلات البحث عن مواعيد وسعر تذاكر أشهر الحدائق بالقاهرة من أجل الاستمتاع بأجواء الربيع والمناظر الطبيعية.

ويعد الخروج إلى الحدائق العامة والمتنزهات، أبرز الخيارات التي تفكر فيها الأسر المصرية خلال عيد شم النسيم، حيث تستعد مختلف الفئات للاحتفال بشم النسيم في الأجواء المفتوحة التي تتيح لمختلف الأعمار وخاصة الأطفال الانطلاق واللعب بحرية.

1- حديقة الأزهر

تفتح حديقة الأزهر أبوابها للمواطنين من الساعة 9 صباحا وحتى 10 مساء، وتقع الحديقة على مساحة 80 فدانا في قلب العاصمة، بالقرب من مشيخة الأزهر، وتتميز بطبيعتها الساحرة ومساحتها الشاسعة، وتنوع نباتاتها، ويبلغ سعر تذكرة الحديقة نحو 40 جنيها للكبار، و30 للأطفال.

2- حديقة الأسماك في الزمالك

تبدأ مواعيد العمل في حديقة الأسماك من الساعة 9 صباحا وحتى 4 عصرًا، ويصل سعر تذكرة الحديقة في عيد شم النسيم نحو 5 جنيهات وتقع حديقة الأسماك في الزمالك بموقع متميز، وتتبع وزارة الزراعة.

3- الحديقة الدولية بمدينة نصر

تفتح الحديقة أبوابها للجمهور من الساعة 8 صباحًا إلى 12 منتصف الليل، ويبلغ سعر تذكرة الحديقة الدولية بمدينة نصر في شم النسيم نحو 20 جنيها.

4- حديقة الطفل بمدينة نصر

تفتح حديقة الطفل من 10 صباحا إلى 10 مساء، وهي مناسبة لكل أفراد الأسرة في شم النسيم، وسعر تذكرة الدخول 10 جنيهات، تقع حديقة الطفل على مساحة 22 فدانا، وتتميز بالمساحات الخضراء، كما تتوفر بها ملاهي وأكشاك وأماكن للجلوس.

5- حديقة عابدين بجوار محطة مترو محمد نجيب

سعر دخول حديقة عابدين 5 جنيهات والأطفال أقل من 6 سنوات مجانا، وتقع حديقة عابدين في قلب القاهرة الخديوية، والحديقة مفتوحة يوميا ولمدة 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

6- حديقة أم كلثوم

تفتح حديقة أم كلثوم من التاسعة صباحا حتى الحادية عشرة مساء، وتعتبر من أجمل الحدائق المطلة على النيل، التي تعد متنفسا لسكان القاهرة في عيد شم النسيم وسعر التذكرة 10 جنيهات.

7- حديقة العبور في الزمالك

تقع حديقة العبور أمام حديقة الأسماك بالأندلس، وسعر التذكرة يبلغ نحو 10 جنيهات، وتعمل طوال أيام الأسبوع من 9 صباحا وحتى 12 منتصف الليل.