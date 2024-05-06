الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه بالتزامن مع شم النسيم

الدولار
الدولار

أسعار الدولار.. حرصًا من بوابة الوفد الالكترونية على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري وفق آخر تحديثات البنوك في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين بالتزامن مع شم النسيم، وذلك في ضوء الأحداث الدولية الراهنة التي يشهدها العالم من حروب وصراعات تؤثر على سعر العملة الخضراء.

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وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدولار اليوم:


سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 47.89 جنيه للشراء، 48.02 جنيه للبيع
وصل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو 47.90 جنيه للشراء، 48 جنيه للبيع
وجاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 47.90 جنيه للشراء، 48 جنيه للبيع
وسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الاسلامي نحو 47.90 جنيه للشراء، 48 جنيه للبيع
ووصل سعر  صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 48.10 جنيه للشراء، 48.20 جنيه للبيع.


سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الاسكندرية نحو47.90 جنيه للشراء، و48 جنيه للبيع 
وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو 47.90 جنيه للشراء، 48 جنيه للبيع

قرارات البنك المركزي 

 في 6 مارس الماضي، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي  رفع سعر الفائدة 6% مرة واحدة على الإيداع والاقراض ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، فضلًا عن تحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لاليات السوق، وذلك للسيطرة على التضخم، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء، إضافة إلى تلبية متطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

الاقتصاد المحلي 

 ذكر البنك المركزي، أنه نظرًا لتأثر الاقتصاد المحلي في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامنًا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية.

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