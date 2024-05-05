الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد وذلك تزامنا مع أعياد شم النسيم.

بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية الى شمالية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 28 16

العاصمة الإدارية 29 16

6 أكتوبر 28 16

بنهــــا 27 16

دمنهور 27 16

وادي النطرون 27 16

كفر الشيخ 26 16

المنصورة 26 17

الزقازيق 29 17

شبين الكوم 28 17

طنطا 27 16

دمياط 24 17

بورسعيد 24 18

الإسماعيلية 29 17

السويس 28 18

العريش 24 17

رفح 24 17

رأس سدر 28 17

نخل 29 14

كاترين 24 12

الطور 32 24

طابا 29 22

شرم الشيخ 30 21

الإسكندرية 24 16

العلمين 23 16

مطروح 23 15

السلوم 22 13

سيوة 26 14

رأس غارب 29 18

الغردقة 31 21

سفاجا 32 22

مرسى علم 32 22

شلاتين 32 22

حلايب 31 24

أبو رماد 31 23

رأس حدربة 30 23

الفيوم 30 18

بني سويف 29 18

المنيا 29 17

أسيوط 30 18

سوهاج 32 20

قنا 32 24

الأقصر 33 23

أسوان 33 24

الوادي الجديد 34 19

أبوسمبل 33 24