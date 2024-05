بعد وفاته محطات في حياة النجم البريطاني برنارد هيل

5/6/2024 6:26:48 AM

برنارد هيل، ممثل بريطاني شهير ونجم هوليوود أصاب جمهوره حول العالم بالصدمة عقب إعلان رحيله عن عمر يناهز 79 عامًا، وأعلن خبر وفاته وكيله " لو كولسون"، وكتب عبر منصات السوشيال ميديا أن برنارد هيل توفي في الساعات الأولى من صباح الأحد.

واشتهر هيل على المستوي العربي بدور القبطان في فيلم "تيتانك-Titanic" الحائز على جائزة الأوسكار 1997 ، بجانب شخصيته في فيلم"سيد الخواتم- The Lord of the Rings".

وفق لصحيفة "الجارديان" البريطانية، فودعته المغنية باربرا ديكسون التي عملت معه في مسرحية ويلي راسل الموسيقية عام 1974 ، وكتبت أمس عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا:" ممثل رائع حقًا، لقد كان شرفًا لي أن اعمل معه..ارقد بسلام".

كما أشاد ليندسي سولت، مدير بي بي سي دراما، وقالت: "لقد شق برنارد هيل طريقًا عبر الشاشة، ومسيرته الطويلة المليئة بالأدوار المميزة هي شهادة على موهبته المذهلة، وله أدوار مميزة في Boys from the Blackstuff، Wolf Hall، The Responder، ونشعر بالفخر حقًا للعمل مع برنارد في بي بي سي، ونتذكره الآن في هذا الوقت الحزين".

برنارد هيل..نشأته

ولد برنارد هيل في مانشستر، لأبوين من الطبقة العاملة في عام 1944، وبعد تخرجه من الجامعة في روشولمي، كان يحلم بأن يصبح ممثلاً، وعندما فشل في اختبار أداء مدرسة الدراما، قرر أن يتدرب كمدرس ولكن تم تشجيعه على الاستمرار في الدراما من قبل مدرس بدوام جزئي التقى به في الكلية (مايك لي).

وفي عام 1973، ظهر هيل، في أحد أدواره الأولى، في أول دراما تلفزيونية لي بعنوان "الأشغال الشاقة" باعتباره ابنًا لامرأة، لعبت دورها ليز سميث.

وذكرت "الجارديان" أحد المقابلات التي أجريت معه مؤخرًا حول ولعه بمدينة ليفربول، حيث قال هيل: "ليفربول هو أحد الأماكن المفضلة لدي، ولدي علاقة رائعة بالمدينة.. لقد عشت هناك لفترة طويلة وولدت ابنتي هناك، لذا فهو بمثابة بيتي الثاني، وعندما سُئل عن تجربته في التصوير في فيلم سيد الخواتيم، قال هيل: "لقد أحببت كل دقيقة من كل يوم كنت فيه في فيلم Lord of the Rings ".

يتذكر بيتر جاكسون ، مخرج فيلم Lord of the Rings، هيل بأنه:"واحد من أطرف الأشخاص وأسرعهم ذكاءً، وكان من حسن حظنا العمل معهم على الإطلاق، أدائه بصفته ثيودن، ملك روهان، محبوب من قبل الملايين ويشهد على تألقه كممثل، ولكننا سوف نتذكره كصديق مخلص ومحب للغاية".

وعلى صعيد الشاشة الصغيرة تضمنت لعب دور ديفيد بلانكيت في مسلسل A Very Social Secreter على القناة الرابعة، والذي تم ترشيحه مرة أخرى لجائزة بافتا، وفي عام 2015، لعب دور دوق نورفولك في فيلم Wolf Hall للمخرجة هيلاري مانتل.

وشمل عمل هيل المسرحي "ماكبث" في ليستر هايماركت في عام 1985، ولوباخين في بستان الكرز في ويست إند في عام 1989 و"السير شيفلي لوكهارت" في أول مسرحية لبن إلتون في مسرح رويال هايماركت في عام 1990.