الإثنين 06 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وسيم السيسي: قصة انشقاق البحر الأحمر غير صحيحة

الدكتور وسيم السيسي
الدكتور وسيم السيسي

علق الباحث في تاريخ مصر القديمة الدكتور وسيم السيسي على موجة الانتقادات التي تعرض لها عالم الآثار المصري زاهي حواس.

txt

سحب وأمطار.. حالة الطقس بالإمارات اليوم الإثنين

txt

القمة الإسلامية بغامبيا تختتم أعمالها بـ"إعلان بانجول"

 وأوضح وسيم السيسي أن زاهي حواس لم ينكر ما جاء في الكتب المقدسة ولكنه يؤكد أن التاريخ كعلم والعلم يبحث في الموجودات سواء بردية أو جدرية أو تمثال، وأن العلم يبحث في الموجودات والدين يبحث في الغياب، كلاهما له ميدان بحث.
وأشار خلال مداخلة تلفزيونية إلى أن زاهي حواس يقول إنه لا ينكر ما جاء في الكتب المقدسة ولكن يقول إن ما بين أيدينا من جداريات وحفريات لا يوجد بها ما يؤيد ما جاء بالكتب المقدسة.
وأوضح أن حواس يؤكد أنه ينتظر ما سيأتي في المستقبل بالعلم، مبينا أن الذي لا يقدر أن يثبته العلم ليس له الحق في أن ينكره.
وتابع: "ينبغي أن نتضامن مع التصريحات العلمية وليست الدينية.. وزاهي حواس لا ينكر ما جاء في الكتب المقدسة واليهود لم يكونوا داخل مصر حتى يخرجوا منها، وقصة شق سيدنا موسى البحر الأحمر غير صحيحة".حسب ما نشرت روسيا اليوم.
 

مواد متعلقة

سحب وأمطار.. حالة الطقس بالإمارات اليوم الإثنين

القمة الإسلامية بغامبيا تختتم أعمالها بـ"إعلان بانجول"

عاجل.. استهداف قاعدة جوية إسرائيلية في إيلات بطائرات مسيرة صباح اليوم

مؤقتًا.. إيقاف حركة القطارات بين محطتي الحمام والعميد بخط القباري مرسى مطروح

الرئيس الفنزويلي: نشر قواعد عسكرية أمريكية في غويانا يمهد للصراع

لافروف يستنكر تصريحات وزير الخارجية البريطاني بشأن حق أوكرانيا في أهدافها بروسيا
الجريدة الورقية