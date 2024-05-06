الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سحب وأمطار.. حالة الطقس بالإمارات اليوم الإثنين

طقس الامارات
طقس الامارات

توقع المركز الوطني للأرصاد بدولة الامارات العربية المتحدة  أن يكون الطقس اليوم الإثنين السادس من مايو 2024 غائمًا جزئيًا أحيانًا مع احتمال تكون بعض السحب الركامية جنوبًا بعد الظهر قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار.

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سحب ممطرة وضباب.. تفاصيل حالة الطقس في الإمارات اليوم الأحد

الرياح خفيفة إلى معتدلة 
وأوضح المركز، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/ساعة.

الموج في الخليج العربي 
وتابع، يكون الموج في الخليج العربي خفيفا، يحدث المد الأول عند الساعة 11:44 والمد الثاني عند الساعة 00:03، والجزر الأول عند الساعة 17:37 والجزر الثاني عند الساعة 06:27
وأشار، في بحر عمان، يكون الموج كذلك خفيفا. يحدث المد الأول عند الساعة 08:30 والمد الثاني عند الساعة 19:56، والجزر الأول عند الساعة 14:09 والجزر الثاني عند الساعة 02:46
درجات الحرارة 

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى في المدن كالاتي:
أبو ظبي 39 26
دبي 39 27 
الشارقة 38 24
عجمان 37 25 
أم القيوين 36 24
رأس الخيمة 37 25
الفجيرة 35 27
العين 39 25
ليوا 42 24
الرويس 38 26
دلما 37 28 
طنب الكبرى 31 27
طنب الصغرى 31 27 
أبو موسى 31 27 

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