استقرار سعر الدولار اليوم الأحد ببعض البنوك بالتزامن مع عيد القيامة المجيد

سعر الدولار اليوم الاحد.. شهد سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأحد في بعض البنوك المصرية وماكينات الصرف الآلي، استقرارًا، في البنك المركزي والبنوك الحكومية والخاصة، بالتزامن مع الاحتفال بأعياد القيامة وعيد شم النسيم، ليسجل نحو 48 جنيهًا للبيع و47 جنيهًا للشراء، وجاءت الأسعار الرسمية أعلى من السوق السوداء التي وصل سعر الدولار فيها إلى 47 جنيهًا للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأحد في البنوك وماكينات الصرف الآلي الATM، وبالسوق السوداء، وتحرص الوفد على تقديم الخدمات السعرية كافة لمتابعيها للوقوف وعرض آخر المستجدات التي تطرأ على الأسواق وأسعار مختلف السلع، وجاءت أسعاره على النحو الآتي:

سعر الدولار صباح اليوم الاحد في السوق السوداء والبنوك المصرية

سجل سعر الدولار في البنك المركزي للشراء نحو 47.88 جنيه.

سجل سعر الدولار في البنك المركزي للبيع نحو 48.02 جنيه.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر للبيع نحو 48 جنيهًا.

سجل سعر الدولار في بنك مصر للشراء نحو 47.9 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري للبيع نحو 48 جنيهًا.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري للشراء نحو 47.9 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وحقق سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم للبيع نحو 48 جنيهًا.

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة اليوم للشراء نحو 47.9 جنيه.

سعر الدولار في مصرف ابوظبي

وسجل سعر الدولار اليوم في مصرف ابوظبي الإسلامي للبيع نحو 48.2 جنيه.

كما سجل سعر الدولار اليوم في مصر ابوظبي الإسلامي للشراء نحو 48.1 جنيه.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

شهد سعر الدولار اليوم في السوق السوداء تراجعًا كبيرًا بعد القفزات الكبيرة التي لحقت به خلال الفترة الماضية، التي وصلت إلى 70 جنيهًا في الأشهر الماضية.

وسجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء للبيع نحو 47.71 جنيه.

بينما سجل سعر الدولار اليوم في السوق السوداء للشراء نحو 46.67 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنوك:

سجل سعر الدولار اليوم في البنوك أسعارًا متقاربة جدًا لكن أفضل بنك للشراء هو بنك ان بي كي للشراء نحو 47.95 جنيه. وأفضل سعر للبيع مصر أبوظبي: 48.2 جنيه.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

سجل سعر الدولار اليوم في مصر تحديثًا يوميًا الآن عبر محرك البحث جوجل حوالي نحو ٤٧٫٨٩ جنيه.