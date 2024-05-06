طارق السيد: كنت أتمني تواجد معتمد جمال مع جوميز
أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق أنه كان يتمني استمرار معتمد جمال مع الزمالك في وجود جوميز لأنه يمتلك خبرات كبيرة واحمد مجدي مدرب مميز ولكن الخبرات أقل .
واضاف طارق السيد في تصريحات خاصة لبرنامج الكابتن عبر قناة dmc أن شادي محمد اترعب بشدة عندما لعب مكاني كظهير ايسر لان طارق السعيد قاله " اللي يلعب مكان طارق السيد مش بيكمل وسيد معوض هو اللي خلص عليا مش انا "
وواصل أنه أثناء وجود المنتخب في غانا كان له صديق جعله يشتري له لاب توب وجاء حسن شحاتة " وخبط علي الباب ولم أرد ليدخل الباب ويجدني اسمع اغاني ليرد أن اشتغلت طيار ، ومرة أخري كنت واخد اكل كتير معايا وفول وبصل وفتح الدولاب وجد هذا الاكل ومن بعدها لم ألعب مرة أخري في البطولة