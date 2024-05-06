طارق السيد: جوميز ضرب كرسي في الكلوب بتشكيل الزمالك

أكد طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق أن الخسارة التي تلقاها الفريق أمام سموحة لن تؤثر عليه في مشواره ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc : المدير الفني جوميز ضرب كرسي في الكلوب بتشكيل الفريق .. لم يكن منطقيا أن يقوم بالتدوير في مركز كامل مما تسبب في خلل كبير بالاداء.

وأضاف : المدرب تسبب في اجهاد مضاعف لبعض اللاعبين الذين من المقرر مشاركتهم في نهائي كأس الكونفدرالية.. الزمالك ابتعد ٣ نقاط عن سباق المنافسة على لقب الدوري.. الزمالك فريق بطولات ويجب أن ينافس على كل الألقاب كما سبق وأن حققنا ٧ بطولات في موسم واحد.

وأكمل : بنسبة ٧٠ ٪‏ لست راضيا عن أداء جوميز.. معتمد جمال هو صاحب الفضل في وصول الزمالك الى هذه المرحلة ببطولة كأس الكونفدرالية.