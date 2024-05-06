طارق السيد : كهرباء فاوض ابوجبل في معسكر المنتخب

أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق علي أنه تواصل مع أمام عاشور مرتين الأولي قبل التوقيع للأهلي واللاعب كان مرحب بالعودة للزمالك ولكن طلب إنهاء الأمر مع ناديه الدنماركي ومرة أخري بعد التوقيع ولكن كان هذا الأمر صعب .

واضاف طارق السيد في تصريحات خاصة لبرنامج الكابتن عبر قناة dmc علي أن كهربا كان سبب من اسباب انضمام أمام عاشور للأهلي وكان سيضم ابوجبل للأهلي .

وواصل أن امام عاشور زملكاوي لكنه لاعب محترف ويؤدي دوره وينتمي إلي لقمة عيشه وماداخله يخصه هو ولكنه يلعب بكل رجولة .

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