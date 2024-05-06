طارق السيد : لا اعرف سبب عدم وجودي في الزمالك وهذا موقفي مع فتوح وزيزو

أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق علي أنه لايعرف السر وراء ابتعاده عن التواجد في الزمالك والعمل في المجال التدريبي ولكنه سيأتي الوقت ويتواجد في الزمالك ويرغب في التواجد كمدرب رغم عمله كمحلل .

واضاف طارق السيد في تصريحات خاصة لبرنامج الكابتن عبر قناة dmc أنه كان مرشح لكي يكون مدرب لمنتخب مصر 2009 ولكن تم استبعاده بسبب فيديو كان هزار بعد فوز ناشئين الزمالك علي الأهلي .

وكشف طارق السيد أنه وافق علي رحيل مصطفي مخلوف إلي الاهلي ولم يعاند النادي الأهلي وكان ذلك وقت قيادته لنادي الترسانة لأنني أعمل بإحتراف ولو كنت عاوز اخليه يروح الزمالك ، والكل يعلم أنني زملكاوي وكابتن النادي وعندما اعمل في مكان بالتأكيد لن أجامل الزمالك علي حساب اسمي .

وعلق علي تجديد فتوح مؤكدا أنه قام بهذا الأمر لأنه يعمل لمصلحة الزمالك وفتوح كان يستجيب لانه يحب طارق السيد ، وفتوح من الأساس زملكاوي وكان يريد الاستمرار في الزمالك والأمر كان تقريب وجهات النظر ، ونفس الأمر يحدث في الاهلي .

واختتم تصريحاته أنه لم يتواصل مع زيزو حاليا ولكن ستكون هناك جلسة معه بعد فترة وزيزو يرغب في صناعة تاريخ للزمالك ورفض عروض بأرقام خيالية للرحيل عن الزمالك