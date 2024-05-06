الإثنين 06 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مجدي عبد الغني يكشف موعد انتهاء الدوري المصري

مجدي عبدالغني
مجدي عبدالغني

قال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق ومقدم برنامج ملعب الشمس ، أن مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم ستنتهي منتصف أغسطس المقبل.

إقرأ أيضًا..

txt

مجدي عبد الغني يستعرض أزمة نادي بنها بسبب اتحاد الكرة

وقال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس :" كنت فى جلسة ودية مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية وتحدثت معه حول موعد نهاية مسابقة الدوري المصري الممتاز ، وأكد لي أن المسابقة ستنتهي منتصف أغسطس المقبل.

وأكد مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق أنه كان من الأشخاص التي توقعت أن من الصعب أن ينتهي الدوري فى نهاية يونيو.

مواد متعلقة

نجم الترجي السابق: علي معلول يفتقد الدعم الجماهيري في تونس

مجدى عبد الغنى عن أزمة إصابة صلاح: ليس لدينا اتحاد كرة

عبد الجليل: فيتوريا فقد الثقة في نفسه والرأس الأخضر فرصته الأخيرة

رئيس المحكمة الدستورية يستعرض 20 مبدأ ثوري حصنت الحقوق والحريات

تامرعبدالحميد يكشف مفاجأة عن مدرب الزمالك الجديد

زد يفوز بجائزة "جلوب سوكر" كأفضل قطاع ناشئين في الشرق الأوسط

فاروق جعفر: ميدو ليس أفضل من صلاح.. “انتم عايزينه يترشح ضد بايدن”

“هي نجمة والعوضي أقل منها”.. مصدر مقرب يفجر مفاجآت عن طلاق ياسمين عبدالعزيز

الجريدة الورقية