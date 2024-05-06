مجدي عبد الغني يكشف موعد انتهاء الدوري المصري

قال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق ومقدم برنامج ملعب الشمس ، أن مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم ستنتهي منتصف أغسطس المقبل.

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وقال مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس :" كنت فى جلسة ودية مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية وتحدثت معه حول موعد نهاية مسابقة الدوري المصري الممتاز ، وأكد لي أن المسابقة ستنتهي منتصف أغسطس المقبل.

وأكد مجدي عبد الغني نجم كرة القدم المصرية السابق أنه كان من الأشخاص التي توقعت أن من الصعب أن ينتهي الدوري فى نهاية يونيو.